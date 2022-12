Betlejemskie światło w urzędzie

Symbol pojednania, miłości i nadziei po raz kolejny dotarł na Pomorze Zachodnie. Związek Harcerstwa Polskiego na Zamku Książąt Pomorskich dzielił się Betlejemskim Światłem Pokoju z mieszkańcami Szczecina i regionu. Jeden z lampionów przygotowano dla marszałka województwa.

- Dziękuję za waszą piękną służbę i kultywowanie tradycji. Co roku przybywacie z dobrą nowiną i światełkiem symbolizującym pokój, którego teraz wyjątkowo mocno oczekujemy - mówił Olgierd Geblewicz, składając harcerzom świąteczne życzenia.



Harcerze z Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP zawsze w drugiej połowie grudnia przybywają na Zamek Książąt Pomorskich i do Urzędu Marszałkowskiego, by podzielić się Betlejemskim Światłem Pokoju. W latach 2020 i 2021 odbyły się bardzo kameralne spotkania ze względu na pandemiczne ograniczenia. W tym roku znów możliwe było zorganizowanie uroczystości na zamkowym dziedzińcu. Ze sceny popłynęły świątecznie melodie, wspólnie śpiewano kolędy, składano życzenia.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna sztafeta harcerzy, którzy w grudniu odwiedzają szpitale, szkoły, parafie, instytucje publiczne z dobrą nowiną i płomieniem z Groty Narodzenie Chrystusa w Betlejem. Ta charytatywna, społeczna inicjatywa została wymyślona w 1986 roku przez austriacką telewizję i radio publiczne, a jej celem było wsparcie osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych. Dzięki zaangażowaniu skautów światło „rozlało się” po Europie i innych kontynentach. Do Polski przyjeżdża od 1991 r. przez Słowację, a przekazanie ognia ma uroczystą oprawę.

(t)