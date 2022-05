Będzie tylko chodnik. Znika dyspozytornia przy ul. Firlika w Szczecinie

Do piątku (27 maja) powinna zakończyć się rozbiórka budynku dawnej poczekalni i dyspozytorni przy pętli Stocznia Szczecińska. W jej miejscu powstanie tymczasowy chodnik. Nowego obiektu na razie pasażerowie nie mogą się spodziewać.

Zaniedbana dyspozytornia i poczekalnia to murowany budynek z krytym papą dachem, którego eksploatacja rozpoczęła się w 1969 r. Od lat jednak nie było w nim kas biletowych, kiosku, pasażerowie nie mogli też korzystać z poczekalni.

- Rozpoczęły się prace rozbiórkowe ostatniego z 3 planowanych do wyburzenia obiektów socjalno–kasowych - potwierdza Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM Szczecin. - Same prace rozbiórkowe powinny potrwać maksymalnie do piątku. Gdy budynek zostanie fizycznie rozebrany, w jego miejscu zostanie tymczasowo położony chodnik.

Oprócz dyspozytorni przy ul. Firlika z miejskiego krajobrazu zniknęły też obiekty na Gocławiu i przy ul. Ludowej. Rozbiórkę przy Stoczni Szczecińskiej prowadzi firma NAVEL, która wygrała postępowanie przetargowe. otrzyma za to 105 903 zł brutto.

- ZDiTM posiada projekt nowych budynków, ale środki na ich budowę nie zostały zabezpieczone w budżecie miasta - dodaje Hanna Pieczyńska.

Nie wiadomo więc, kiedy pasażerowie będą mogli schronić się w nowym obiekcie. ©℗

