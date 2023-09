Będzie trzecie podejście do odkomarzania w Szczecinie

No to się obudzili

2023-09-06 19:57:17

A nie można było tak tego odkomarzania zrobić z miesiąc temu, kiedy jeszcze te małe potworki były tylko komórkami rozrodczymi w maleńkich ciałkach ich rodziców? Aktualna plaga komarów(i nie ma w tym przesady, to jest plaga) to efekt zaniedbania i pozwolenia na niekontrolowany rozród tych małych potworków. Poza tym, objęcie odkomarzaniem kilku % powierzchni miasta, to bardziej działanie propagandowe, niż faktycznie skuteczne