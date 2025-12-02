Będzie nowa choinka przed szczecińskim magistratem!

Fot. Anna Gniazdowska

Przed Urzędem Miasta w Szczecinie stanie niebawem zupełnie nowa 16-metrowa choinka. Zastąpi wysłużoną już ozdobę, która służyła przez osiemnaście lat. Zostanie rozświetlona w sobotę 6 grudnia o godz. 17.

- Nowa choinka będzie miała 16,3 m wysokości - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. - Znajdzie się na niej aż 36 500 punktów świetlnych oraz złote i czerwone bombki, świetlne ozdoby piernikowe i czerwono-białe zawieszki w kształcie charakterystycznych cukrowych lasek. Zwieńczeniem instalacji będzie świetlna, trójwymiarowa gwiazda LED o średnicy ok. 1,5 metra.

Zgodnie z założeniami zakupione drzewko ma być wykorzystywane przez co najmniej 10 lat. Choinka kosztowała 265 900 zł.

- Nowa choinka zastąpi wysłużoną 18-letnią konstrukcję, która ze względu na pogarszający się stan techniczny nie nadawała się do dalszego użytkowania, a pozyskanie części zamiennych było niemożliwe z uwagi na brak kompatybilnych elementów - tłumaczy Sadowski. - Dlatego, biorąc po uwagę ww. czynniki, zostanie ona przeznaczona do likwidacji.

Choinka zostanie rozświetlona w sobotę 6 grudnia br. o godz. 17.00. Montaż konstrukcji zacznie się dzień wcześniej.

- Nie przewidujemy żadnych wydarzeń towarzyszących, natomiast oczywiście zapraszamy mieszkańców, którzy chcą zobaczyć jak wygląda w pełnej krasie nowe drzewko - mówi przedstawiciel magistratu. (K)

