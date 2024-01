Będą zamykać ulice i parkingi. Sceny do „Heweliusza” kręcone także w Stargardzie

Fot. Netflix

Już w niedzielę, 21 stycznia, niektóre parkingi w śródmieściu Stargardu będą nieczynne, bo producenci zaczną przygotowania do budowy planu filmowego.

Zdjęcia do najnowszego polskiego serialu Netflix, produkcji reżyserowanej przez Jana Holoubka, będą kręcone od 22 do 24 stycznia w Szczecinie, a także w Stargardzie.

Niedawno załoga MKM Studio prowadziło castingi online na statystów, którzy wystąpią w filmie. Poszukiwano kobiet i mężczyzn w wieku 16-70 lat, którzy jako statyści będą się wcielać w policjantów, dziennikarzy, przechodniów, marynarzy, bezdomnych, ochroniarzy i sprzedawców. Statystom zaoferowano 130 zł netto za dzień zdjęciowy.

– Zależy nam najbardziej na lokalnej społeczności, która chciałaby się wcielić w różne role i poznać magię kina od środka – informowała niedawno Julia Dąbrowska z MKM Studio.

Zdjęcia do serialu o katastrofie promu Heweliusz będą realizowane od 22 do 24 stycznia w Szczecinie. Netflix nakręci sceny do filmu także w Stargardzie. Budowa planu filmowego wymusza w poniedziałek, 22 stycznia, zamknięcie niektórych dróg. Zamknięte będą: ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Struga do wjazdu na teren szpitala), ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego), ul. Krasińskiego (od budynku sądu do żłobka, pl. Słowackiego).

– Korzystajcie z objazdu ulicami Struga, Okrzei, Brzozowej i Żeromskiego – informuje miasto. – Dojazd do szpitala: ul. Krasińskiego, na której tymczasowo będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Wyjazd ze szpitala będzie bez zmian, w ul. Wojska Polskiego. W niedzielę, 21 stycznia i w poniedziałek 22 stycznia na ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. A. Struga do wjazdu na teren szpitala) i na ul. A. Mickiewicza (wzdłuż SCK i po stronie Świata Zabawek) nie będzie można parkować samochodów. Przez cały poniedziałek nie przejadą tamtędy samochody oraz nie przejdą piesi.

Utrudnienia potrwają kilkanaście godzin.

Do tej największej w historii Polski katastrofy morskiej doszło 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku, u wybrzeży niemieckiej wyspy Rugia. Zginęło w niej 55 osób, w tym 20 załogantów i 35 pasażerów. Ciał 10 osób nie odnaleziono. W katastrofie ocalało tylko 9 członków załogi. Serial, widzowie na całym świecie, będą mogli oglądać w 2025 roku.

(w)