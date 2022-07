Baza w górę. Więcej za nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

Nową wycenę świadczeń udzielanych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej wprowadził prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem zmieniającym. Zgodnie z nim stawka bazowa wzrośnie o 23,61 proc. Zarządzenie weszło w życie 20 lipca, ale dotyczy rozliczania świadczeń udzielanych od początku tego miesiąca. Jest związane z podwyżkami najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

W uzasadnieniu tego zarządzenia wskazano, że zmiana uwzględnia wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzonego ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. I jest to zgodne z rekomendacją (zaakceptowaną przez ministra zdrowia) Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- Nowa wycena ma zostać zastosowana od dnia 1 lipca 2022 r. - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia. - Celem realizacji powyższego, o 23,61 proc. zmianie uległa stawka bazowa określona dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w obszarach zabezpieczenia, w których świadczenia są realizowane przez kilka (więcej niż jeden) podmiotów zakwalifikowanych do PSZ. Ponadto zwiększeniu o 23,61% uległy ceny porady lekarskiej oraz wizyty pielęgniarskiej wpływające na wysokość składowej ryczałtu za liczbę udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich. Takie zwiększenie wartości poszczególnych elementów składowych ryczałtu miesięcznego doprowadzi do wzrostu wartości zawartych ze świadczeniodawcami umów o ok. 23,61%.Takiemu samemu zwiększeniu, o 23,61%, mają ulec wysokości ryczałtów miesięcznych określone dla świadczeniodawców realizujących niniejsze świadczenia jako jeden podmiot w obszarze.

Dokument „zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” jest dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

(sag)