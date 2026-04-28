Basen pomylony z toaletą. Floating Arena zamknięta

Floating Arena, największa sportowa pływalnia w Szczecinie, została zamknięta co najmniej do końca tygodnia po incydencie, który… zmącił wodę. "W poniedziałek (27 kwietnia br.) ok. godz. 18.00 na terenie Floating Areny doszło do zdarzenia, po którym konieczna była natychmiastowa ewakuacja wszystkich użytkowników obiektu i usunięcie fekaliów z wody" - poinformowało Centrum Informacji Miasta.

Obecnie trwa intensywne przywracanie basenu do stanu używalności. Woda jest chlorowana, dno czyszczone przy użyciu specjalistycznych odkurzaczy, a cały obiekt poddawany dezynfekcji. Dopiero po zakończeniu tych prac możliwe będzie przeprowadzenie badań jakości wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Wstępnie ponowne otwarcie Floating Areny planowane jest na 4 maja br.

