Bałtyk już nie zabierze plaży? Umacnianie brzegu morza w Niechorzu i Pogorzelicy

Od początku września, kiedy tylko zakończył się sezon letni, pracownicy firmy PHU Hydrobud Adam Dzik Ustronie Morskie przystąpili do umacniania brzegu morza w Niechorzu i Pogorzelicy na długości 1,6 km.

Prace z tym związane polegają na wbijaniu kafarem w dno morza potężnych pali, które mierzą od pięciu do czternastu metrów. Długość takiego umocnienia (w głąb morza) wynosi od 90 do 120 metrów. Falochrony odległe są od siebie od 80 do 120 metrów. Dzięki tym umocnieniom fale morskie będą się o nie rozbijały i już nie dotrą do brzegu.

Jak bardzo brakowało tych ostróg w minionym sezonie letnim, świadczy przykład głównego zejścia na plażę w centrum Pogorzelicy. Tu w trakcie mocnego wiatru północno-zachodniego morze zabrało plażę, przez co plażowicze nie mieli gdzie wypoczywać. Teraz sytuacja się nieco zmieniła, gdyż wiatry z południa oddały plażę, ale dopiero po wbiciu pali w dno morza sytuacja nie powinna się już powtórzyć.

W przyszłym roku, jeżeli pozwolą na to środki finansowe, planowana jest refulacja plaży w Pogorzelicy. Zostanie ona poszerzona piaskiem wydobytym z dna morza i dostarczonym na brzeg rurociągami. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace te zakończą się przed rozpoczęciem przyszłego sezonu letniego.

Przypomnę, że wiosną tego roku zakończyło się umacnianie klifu brzegowego na odcinku od kanału Liwia-Łuża w stronę wschodnią pogorzelickiej plaży. Koszt całkowity robót wyniesie 12,3 mln zł. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI