Bałagan przy Fali. Chaos drogowy i sterta śmieci

Chaos wywołany znakami drogowymi, rozjeżdżanie trawników przez parkujące na nich samochody, w tym dostawcze, oraz sterta śmieci, m.in. bytowych – to problemy, na które zwraca uwagę nasz Czytelnik. Dotyczą one placu Witosa, czyli działki nr 13/19 według Geoportalu360.pl, na której stoi Centrum Handlowe Fala.

– Ciekawe, jaki status posiada cały plac z jezdniami tam się znajdującymi – zastanawia się Czytelnik. – Bałagan, jaki wprowadzają stare i nowe znaki drogowe postawione w ubiegłym tygodniu, zupełnie nierespektowane przez kierowców, wskazuje, że ten teren nie posiada statusu placu miejskiego z ulicami. To co to jest?

Jak zaznacza, szczególnie niebezpieczny jest brak respektowania znaku D-3 i D-1 na placu, parkingu i przy wjeździe z ul. Odzieżowej do placu Witosa (między budynkiem Hanza Tower a budynkiem przy ul. Odzieżowej 29-32).

– Tam można zaobserwować także samochody zastawiające drogę ewakuacyjną oznaczoną stosownym znakiem B-36 z opisem – relacjonuje Czytelnik. – Samochody stoją również na trawniku świeżo – już dwukrotnie – zasianym. Kompletny chaos i brak poszanowania przepisów, brak ich egzekwowania, brak stróży prawa. Zatem totalny brak… Czy my jesteśmy wybrakowanym społeczeństwem?

Na dodatek, między CH Fala i wspomnianym domem przy Odzieżowej 29-32 już od ponad trzech miesięcy leży sterta śmieci. Wbrew pozorom, nie na działce nr 15/2 należącej do SM Śródmieście, a właśnie na działce nr 13/19, czyli na placu Witosa.

– W naszym mieście jest Straż Miejska, chociaż tam zupełnie niewidoczna – pisze Czytelnik. – Policjantów widziałem przechodzących obok tej sterty śmieci. Może problem ich nie dotyczy. Nie znam podziału kompetencji tych służb. Liczę na jakąkolwiek reakcję… ©℗

