Badania dla pań. Na hasło: Kwiat Kobiecości

Z pakietu badań profilaktycznych mogą skorzystać panie w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie. Wystarczy, że zadzwonią pod wskazany numer telefonu i umówią się na konkretny dzień oraz godzinę. Klinika ta bierze udział w VII edycji Kampanii Społecznej „Diagnostyka jajnika”. Warto skorzystać z tej dodatkowej możliwości, nawet jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów. Skierowanie nie jest potrzebne.

Nowotwór jajnika jest obecnie 6. co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Chorują na niego kobiety w każdym wieku, ale najczęściej dotyka pacjentki między 40. a 70. rokiem życia. Niestety nie daje żadnych szczególnych, niepokojących objawów – to zwykle wzdęcia, bóle brzucha, uczucie pełności po jedzeniu. Łatwo je zlekceważyć. Czasami kobieta szuka pomocy u gastrologa lub lekarza rodzinnego. Choroba tymczasem się rozwija i w efekcie aż u 75% pacjentek nowotwór jajnika rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium.

Profilaktyka szansą na wczesne rozpoznanie choroby

- Wówczas nowotworem są już zaatakowane często nie tylko jajniki, ale i większość narządów w obrębie jamy brzusznej – mówi dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM, lekarz kierująca Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK-2 oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. – Dlatego ważne jest, by każda kobieta raz w roku zgłosiła się do ginekologa. I choć nie zawsze udaje się wykryć raka jajnika we wczesnym stadium, to regularne wizyty u specjalisty dają większą szansę na diagnozę choroby, nawet jeśli nie ma jeszcze żadnych dolegliwości.

Dlatego Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz Poradnia Ginekologiczna SPSK-2 dołączyły do kampanii i zachęcają pacjentki do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku diagnozowania chorób nowotworowych jajnika.

Do kogo skierowane są badania?

Jak informuje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie, badania skierowane są do kobiet, które: są obciążone wywiadem rodzinnym (występowanie kobiecych chorób nowotworowych), dawno nie miały wykonywanego badania ginekologicznego, mają dolegliwości bólowe podbrzusza, po prostu chcą zadbać o swoje zdrowie.

Zakres badań: USG przezpochwowe, marker CA125, marker HE4. Nie trzeba się przygotowywać w szczególny sposób.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. telefonu: 91 466 13 32 (sekretariat Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt), w godz. 8.00-14.30. Należy podać hasło: KWIAT KOBIECOŚCI. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Kiedy wykonywane są badania?

Terminy i godziny badań: 1 i 29 października (piątki), w godz. 11.00-15.00; 5 i 19 października (wtorki), w godz. 11.00-15.00.

Badania przeprowadzą lekarki, specjalistki położnictwa i ginekologii Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, w Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, bud. XX (wejście wyłącznie bramą główną od ul. św. Józefa).

Więcej na temat kampanii na stronie www.diagnostykajajnika.pl. Organizatorem kampanii jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości.

(sag)