Mieszkańcy kilku ulic w Szczecinie bez wody. ZWiK usuwa awarie

W Szczecinie doszło do kilku awarii rurociągów, które spowodowały brak wody w kranach. „Mamy nadzieję, że dostawy wody przywrócimy dzisiaj po południu” - informuje we wtorek rano ZWiK.
Obecnie bez wody w kranach pozostają mieszkańcy ulic:
• Wierzbowej - uszkodzony rurociąg fi 150, bez wody około 20 domków.
• Metalowej, bez wody od numeru 21 do Klucza. Ul Dmowskiego, Rymarska i wszystkie ul do nich przyległe
• Małopolska, bez wody numery 45 i 45a.
• Bez wody pozostaje również szkoła podstawowa numer 56 w Szczecinie.
Na miejscu będą podstawiane beczkowozy zapewnia ZWiK.
(ip)