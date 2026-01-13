Mieszkańcy kilku ulic w Szczecinie bez wody. ZWiK usuwa awarie

W Szczecinie doszło do kilku awarii rurociągów, które spowodowały brak wody w kranach. „Mamy nadzieję, że dostawy wody przywrócimy dzisiaj po południu” - informuje we wtorek rano ZWiK.

Obecnie bez wody w kranach pozostają mieszkańcy ulic:

• Wierzbowej - uszkodzony rurociąg fi 150, bez wody około 20 domków.

• Metalowej, bez wody od numeru 21 do Klucza. Ul Dmowskiego, Rymarska i wszystkie ul do nich przyległe

• Małopolska, bez wody numery 45 i 45a.

• Bez wody pozostaje również szkoła podstawowa numer 56 w Szczecinie.

Na miejscu będą podstawiane beczkowozy zapewnia ZWiK.

(ip)

