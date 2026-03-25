Awaria promu Bielik II. Utrudnienia w Świnoujściu

Kursy promowe realizuje obecnie wyłącznie Bielik I. Fot. Sylwia Dudek

- Na przeprawie promowej Warszów doszło do awarii jednostki Bielik II, co spowodowało istotne utrudnienia w komunikacji pomiędzy obiema częściami miasta. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację wprowadzono tymczasową organizację ruchu oraz komunikację zastępczą - poinformował w środę rano Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Kursy promowe realizuje obecnie wyłącznie Bielik I. Jednostka ta kursuje według zmienionego harmonogramu – z centrum miasta odpływa o każdej pełnej godzinie, natomiast z Warszowa wyrusza o wpół do każdej godziny.

- Aby ograniczyć niedogodności dla mieszkańców i podróżnych, uruchomiono dodatkowo autobus Komunikacji Miejskiej. Kursuje on naprzemiennie z promem, zapewniając alternatywne połączenie. Oznacza to, że autobus odjeżdża z miasta o wpół do każdej godziny, a z Warszowa – o pełnych godzinach - dodaje W. Basałygo.

Bezpośrednia linia autobusowa będzie funkcjonować do odwołania, czyli do czasu usunięcia awarii promu Bielik II i przywrócenia pełnej przepustowości przeprawy.

oprac. (ip)

