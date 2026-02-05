Awaria na ul. Krakowskiej. Mieszkańcy Osiedla Reda bez wody

Fot. Anna Gniazdowska

Na ulicy Krakowskiej 64 w Szczecinie doszło do awarii, w związku z tym bez wody pozostają mieszkańcy Osiedla Reda.

REKLAMA

- Staramy się tak zadziałać, żeby pomimo wyłączonej części wodociągu woda wróciła do mieszkań - informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. - Robimy cały czas co w naszej mocy w tym i w innych miejscach. W ostatnich dniach przerwy w dostawie wody pojawiają się w różnych częściach miasta. Nie na wszystkie te sytuacje mamy wpływ, ale zawsze możecie zasięgnąć informacji pod numerem 994. (K)

REKLAMA