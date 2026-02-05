Czwartek, 05 lutego 2026 r. 
REKLAMA -1 szczecin
REKLAMA

Awaria na ul. Krakowskiej. Mieszkańcy Osiedla Reda bez wody

Data publikacji: 05 lutego 2026 r. 11:11
Ostatnia aktualizacja: 05 lutego 2026 r. 11:11
Awaria na ul. Krakowskiej. Mieszkańcy Osiedla Reda bez wody
Fot. Anna Gniazdowska  

Na ulicy Krakowskiej 64 w Szczecinie doszło do awarii, w związku z tym bez wody pozostają mieszkańcy Osiedla Reda. 

REKLAMA

- Staramy się tak zadziałać, żeby pomimo wyłączonej części wodociągu woda wróciła do mieszkań - informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. - Robimy cały czas co w naszej mocy w tym i w innych miejscach. W ostatnich dniach przerwy w dostawie wody pojawiają się w różnych częściach miasta. Nie na wszystkie te sytuacje mamy wpływ, ale zawsze możecie zasięgnąć informacji pod numerem 994. (K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-1 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA