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Atak na księdza w Choszcznie

Data publikacji: 15 lipca 2026 r. 09:30
Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2026 r. 09:44
Atak na księdza w Choszcznie
Fot. screen filmu/choszczno.policja.gov.pl  

28-letni mieszkaniec powiatu choszczeńskiego zaatakował księdza. W obronie duchownego stanął kościelny. Do zdarzenia doszło przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie.

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Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza, po czym bez żadnego powodu uderzył go w głowę. W obronie duchownego stanął kościelny, który został powalony na ziemię. Napastnik zadał mu kilka ciosów ręką, a gdy wstał, kopnął leżącego w okolicę głowy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali 28-latka i doprowadzili do Jednostki Policji. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Choszcznie na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, połączonego z zakazami kontaktowania się i zakazami zbliżania do pokrzywdzonych.

(d)

 

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