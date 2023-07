Artystyczny neon w Ogrodach Śródmieście [GALERIA]

W godzinach wieczornych w niedzielę (30.07) w Ogrodach Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej nr 19 w Szczecinie światu zostały objawione „Rzeczy inne”.

Taki tytuł nosi praca prof. Kamila Kuskowskiego ze szczecińskiej Akademii Sztuki. Jest to neon umocowany na jednej ze ścian przestrzeni Ogrodów Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej 19.

Neon jest okazały - jego wymiary to 5 x 4 m, zajmie dużą ścianę w Ogrodach. I na teraz jest to największy pod względem powierzchni neon w woj. zachodniopomorskim.

Całość zmienia barwę i treść mniej więcej co 5 sekund – raz widzimy pełny napis „Szczęście czyni rzeczy inne” a innym razem niekompletną treść o zmienionej, niebieskiej barwie. W pewnym momencie prezentacji pojawia się również słowo „Szczecin”. - Czy to klucz do szczęścia i czy jest to najszczęśliwsze z miast? Dla mnie tak, bo jestem tu już 13 lat, ale każdy z patrzących może nadać słowom innego znaczenia, to kwestia twórczej interpretacji – stwierdził prof. Kamil Kuskowski.

Drugą część wieczoru wypełnił pełen funkowych brzmień koncert Jareckiego, któremu towarzyszył DJ BRK oraz Michał Podżus – trąbka i Jan Swaton – saksofon.

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI