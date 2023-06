Arkonka się otwiera. Sportowy, łezka, rwąca rzeka, a może zjeżdżalnia…

Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Fot. UM Szczecin

To już w czwartek (1 czerwca) dla miłośników wodnych rozrywek otwiera się szczecińska Arkonka. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będą ratownicy. Ale jeśli ktoś jeszcze woli stronić od basenowej wody, to do dyspozycji ma inne atrakcje: tenis, badminton, siłownia, hamak, leżak…

– Baseny są wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – To oznacza, że 1 czerwca oficjalnie ruszamy z sezonem kąpielowym. Od tego dnia Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-19, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20. W sierpniu mała zmiana – we wszystkie dni tygodnia godziny otwarcia to 10-19.

Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów, jak zawsze, wiele innych atrakcji: korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też cztery punkty gastronomiczne.

Na teren obiektu wchodzi się przez bramki główne oraz dodatkowo – w weekendy – od strony parkingu.

Od 23 czerwca kasa biletowa od strony parkingu będzie czynna codziennie w godz. 10-15.30. Bilety na Arkonkę możemy też kupić za pomocą aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin – na dzień bieżący i dwa kolejne. Elektroniczny bilet należy pokazać pracownikowi przy furtce.

– Przypominamy, że dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem z atrakcji Arkonki mogą korzystać bezpłatnie – dodaje Paulina Łątka. – Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 12 zł, a bilet normalny – 24 zł. Są też tańsze karnety: na 10 wejść ulgowy – 108 zł, normalny – 216 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.

(k)