Arkonka otwiera sezon. Baseny i zjeżdżalnie już czekają

Od tego roku podwyższony został wiek dzieci, które na Arkonkę mogą wejść za darmo. Fot. Katarzyna Lipska-Sokołowska

Już w poniedziałek (1 czerwca) otwiera się kąpielisko Arkonka, nazywane szczecińską Majorką. Odwiedzający ten kompleks od tej pory mogą korzystać z wszystkich basenów: sportowego, łezki, morza, rwącej rzeki oraz zjeżdżalni. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

– Baseny wyczyszczone, woda przebadana, sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku – przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – To oznacza, że w poniedziałek oficjalnie ruszamy z sezonem kąpielowym.

Oprócz basenów, do dyspozycji odwiedzających są: korty do tenisa (dodatkowo płatne) i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też cztery punkty gastronomiczne. W pobliżu Arkonki dostępne są dwa parkingi: płatny (2 zł za godz.) i bezpłatny. Można też dojechać rowerem, dla których jest aż 100 stojaków.

Na teren obiektu wejście jest przez bramki główne oraz dodatkowo – w weekendy – od strony parkingu. Od 27 czerwca kasa biletowa od strony parkingu będzie czynna codziennie w godz. 10-16. Bilety na Arkonkę można też kupić przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin. Bilet elektroniczny należy pokazać pracownikowi ochrony przy furtce.

– Przypominamy, że bilety w aplikacji można kupić na dowolny termin w całym sezonie – podaje Marta Kufel. – Dostępne są również elektroniczne karnety.

Od tego roku podwyższony został wiek dzieci, które na Arkonkę mogą wejść za darmo. Bezpłatnie ze wszystkich atrakcji korzystać mogą maluchy do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 14 zł, a bilet normalny – 28 zł. Zaoszczędzić można kupując karnety: na 10 wejść ulgowy – 126 zł, normalny – 252 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.

Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-19, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20. W sierpniu we wszystkie dni tygodnia godziny otwarcia to 10-19. Sezon kąpielowy na Arkonce potrwa 31 sierpnia.

