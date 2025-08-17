Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
Areszt tymczasowy dla uczestników bójki na deptaku Bogusława

Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 19:49
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 19:49
W piątek nad ranem doszło do konfrontacji z udziałem kilku osób w okolicy deptaku Bogusława. W wyniku kłótni doszło do ataku z użyciem noża. Jedna osoba zmarła, a druga została lekko ranna. Policja zatrzymała pięć osób z czego wobec czterech sąd zastosował areszt tymczasowy. 

- Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec 4 osób biorących udział w bójce w okolicach deptaku Bogusława. Wobec jednego z obywateli Polski nie zastosował tego środka. Prokuratorowi służy zażalenie na postanowienie Sądu. Na obecnym etapie ze względu na dobro śledztwa nie jest możliwe udzielanie innych informacji w tej sprawie - poinformowała Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. 

Komentarze

stop przestępcom
2025-08-17 22:04:19
Od czasu gdy mój kraj sprowadził na masową skalę Gruzinów, w tym też Gruzinów którzy byli karani we własnym kraju (brak systemu wizowego) ja też zacząłem nosić nóż ze sobą. Przypuszczam odnośnie tej awantury, że Gruzin jak to Gruzin pierwszy załączał i wyciągnął nóż ale całe szczęście nie był zbyt szybki.
Cóż
2025-08-17 21:46:01
Katolstwo jak zwykle nie potrafi się zachować.
Do Emeryt
2025-08-17 21:30:07
A co mają Police do Szczecina . To osobne miasto ! Patologia nie wybiera .
PRAWDA
2025-08-17 21:19:23
Juz od czasow SCR-u ktorego biura tam sie miescily deptak byl brudny, cuchnacy, NIEBEZPIECZNY. On jest tak "wyobcowany" przez Rajcow Miasta ze az zadziwia!!! czy to ma byc jakies miejsce jak w Danii czy niemczech bardzo znane ???? chyba tak bo rajcy Miasta na to pozwalaja????? a co na to Pan Prezydent ktory juz chyba "zemrze" na tym etacie NIC NIE zrobiwszy przez T Y L E lat!!!! wiec go NIE wybierajmy bo on ma nas w BAAArdzo duzym powazaniu.
Pogoń
2025-08-17 20:34:17
Dzisiaj to będą kibole biegali po porażce 0:3 na Miejskim Stadionie
Emeryt
2025-08-17 20:23:04
W Policach nożownicy, na Deptaku nożownicy, na imprezie nad Odrą nozownicy. To miasto przestało buć bezpieczne i w dodatku mamy prohibicję nocną lyora nie zapobiegła tragedii na Deptaku
Rex2
2025-08-17 19:58:30
Dlatego tam nie chodzę i nie będę chodzić

