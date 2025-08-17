Areszt tymczasowy dla uczestników bójki na deptaku Bogusława

Fot. Archiwum

W piątek nad ranem doszło do konfrontacji z udziałem kilku osób w okolicy deptaku Bogusława. W wyniku kłótni doszło do ataku z użyciem noża. Jedna osoba zmarła, a druga została lekko ranna. Policja zatrzymała pięć osób z czego wobec czterech sąd zastosował areszt tymczasowy.

- Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec 4 osób biorących udział w bójce w okolicach deptaku Bogusława. Wobec jednego z obywateli Polski nie zastosował tego środka. Prokuratorowi służy zażalenie na postanowienie Sądu. Na obecnym etapie ze względu na dobro śledztwa nie jest możliwe udzielanie innych informacji w tej sprawie - poinformowała Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

(aj)