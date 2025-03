Komisja śledcza ds. Pegasusa. Sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry

We wniosku do sądu sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wskazywała, że chce przesłuchać b. szefa MS 23, 24 i 25 czerwca. Decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie do 30 dni aresztu wobec polityka komisja podjęła 31 stycznia - tego dnia zaplanowane było przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Wcześniej warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu b. szefa MS na styczniowe posiedzenie, o co wnioskowała komisja. Policja zatrzymała Ziobrę 31 stycznia po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godz. 10.30. Komisja uznała zatem doprowadzenie za nieskuteczne.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji pełnomocnik b. szefa MS adw. Michał Hajduk powiedział dziennikarzom, że spodziewa się "korzystnego rozstrzygnięcia sądu". Jak mówił, według litery prawa "nie ma przesłanek do aresztowania" Ziobry. "W moim przekonaniu mamy do czynienia jedynie z kwestią polityczną, a nie kwestią prawną, bo w moim przekonaniu kwestie prawne wyłącznie przemawiają na korzyść mojego klienta" - podkreślał Hajduk.

Jednocześnie sędzia zastrzegła, że odnosząc się do argumentacji związanej z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, co do legalności działania tej komisji, sąd uznał, że "komisja działa legalnie i w związku z tym ma prawo wzywać świadków".

Jak zaznaczyła "sąd stanął na stanowisku, że - biorąc pod uwagę kontinuum czasowe, które sąd sprawdził, ponieważ zwrócił się o dodatkowe informacje do Straży Marszałkowskiej i do komisji śledczej - komisja odstąpiła od możliwości przesłuchania świadka, pomimo że został doprowadzony do komisji".

"SO postanowił o nieuwzględnieniu wniosku sejmowej komisji śledczej o zastosowanie wobec Ziobry aresztu do 30 dni z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu komisji. Stronom przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego" - powiedziała PAP bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia sędzia Ptaszek.

