Apelowali o pomoc uchodźcom. Akcja środowisk artystycznych

Szczecińskie instytucje kultury, w tym teatry - Współczesny, Polski i Kana, a także Dom Kultury 13 Muz oraz TRAFO Trafostacja Sztuki, w środę (6 października) wzięły udział w ogólnopolskiej akcji odczytywania apelu środowisk twórczych w sprawie kryzysu na wschodniej granicy. Dokładnie o godzinie 12 pracownicy instytucji kultury wyszli w całej Polsce przed budynki swoich siedzib, by odczytać wspomnianą petycję.

Jak zatem akcja przebiegła w Szczecinie? W Scenie na Łasztowni Teatru Polskiego pojawiła się spora grupa pracowników tej instytucji, w tym aktorzy, choćby Michał Janicki i Adam Dzieciniak. Tu apel odczytali - dyrektor Adam Opatowicz i aktor Olek Różanek. Kilkunastoosobowa grupa zebrała się przed Domem Kultury 13 Muz, a osiem osób przeczytało apel, w tym aktorzy „Teatru Janusza” (czyli grupa seniorów działająca w tej instytucji) oraz przedstawicielka Teatra Uhuru - Młodzieżowej Pracowni Teatralnej. Z kolei przed TRAFO Trafostacją Sztuki treść petycji odczytał dyrektor instytucji, Stanisław Ruksza.

W południe przed siedzibę Teatru Kana wyszli pracownicy instytucji, a treść apelu czytał m.in. dyrektor Dariusz Mikuła i aktorka Bibianna Chimiak.

Przed Teatrem Współczesnym pojawił się dyrektor Mirosław Gawęda, wraz z aktorami, choćby Konradem Pawickim, Grażyną Madej i Anną Januszewską. Na Wałach Chrobrego apel odczytał aktor Maciej Litkowski. Tu warto dodać, że od ubiegłego tygodnia po każdym spektaklu w Teatrze Współczesnym treść petycji jest również czytana widzom.

Od ubiegłego tygodnia treść apelu jest dostępna w mediach społecznościowych, wraz z petycją środowiska kultury, pod którą można się podpisać. Do tej pory zrobiło to kilka tysięcy osób, w tym dyrektorzy teatrów, artyści, dziennikarze - na liście jest m.in. podpis noblistki Olgi Tokarczuk, reżyserki Agnieszki Holland czy aktorki Mai Ostaszewskiej. Oto link do treści apelu wraz z podpisami:

https://www.petycjeonline.com/apel_rodowiska_kultury_w_sprawie_sytuacji_na_wschodniej_granicy_rzeczpospolitej_polskiej?fbclid=IwAR1I6dBaaH4DhKXOJ3KisnjZIi6yAZDO5oNTIbuK2-_hlT5k8-5Q0qOyn_w

Tekst i fot. (MON)