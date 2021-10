"Nie możemy przyglądać się biernie". Akcja ludzi kultury - w środę w południe

"My, niżej podpisani i podpisane, stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej, na granicę i wypychaniu ich przez polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące po lasach osoby i uratować je przed śmiercią. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że w pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który wymaga natychmiastowej interwencji. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim: ratowania ludzkiego życia". ©℗

- W środę przed TRAFO Trafostacją Sztuki zostanie odczytana petycja, którą również sygnowałem - deklaruje Stanisław Ruksza, dyrektor tej instytucji. - Kilka lat temu rozpoczynaliśmy nowy program TRAFO wystawą „The Wall” o granicach i katastrofie uchodźczej. Wtedy była ona widoczna głównie na granicy południowej Europy. Dzisiaj, kiedy giną ludzie na polskiej granicy państwa, nie możemy przyglądać się biernie bądź udawać, że to nie nasz problem. Jeżeli ma mieć sens wiedza i wartości, którą wprowadzamy sztuką, spektaklami, książkami i tak dalej, to powinniśmy też apelować o realne działania i uniknięcie dalszych tragedii. Jesteśmy świadkami cynicznego dehumanizowywania ludzi będących w wielkim dramacie życiowym, w którym stawką jest realne życie ludzkie, domagające się pomocy, a nie abstrakcyjny zapis prawny.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Adam 2021-10-05 14:31:16 @Jola a ty co przesłałaś, że pouczasz innych?

jestem za UE 2021-10-05 14:07:39 Właśnie FRONTEX opublikował informację z granicy PL z BY. Same pozytywy że działania adekwatne i na najwyższym poziomie, że Polska i jej żołnierze dobrze strzegą granicy UE i NATO. Więc o co tu chodzi z tym protestem? Komu chcą pomóc a komu zaszkodzić? Pomóc Putinowi a zaszkodzić UE? Nie jestem pisowcem ale po tym co widzę to całą rodziną będziemy głosować za tymi pisowcami z zaciśniętymi zębami bo przynajmniej wiemy że granice naszego europejskiego domu będą bezpieczne a to najważniejsze.

Jola 2021-10-05 13:46:29 Ciekawe że żaden z protestujacych nie przesłał nawet paczki ani kartki do ośrodka dla uchodźców zatrzymanych na granicy i nie zaprosił po kwarantannie do domu zapewniając Straż Graniczną że będzie na niego łożył. No żaden z wrażliwców nie wpadł na to ale protestować w samo południe kiedy ludzi zapieprzają by mieli ciepełko na budżetowych posadkach to bardzo odważni są i pełni współczucia. Czas na zmiany w Szczecinie i czas na prawdziwą kulturę

POŻYTECZNI 2021-10-05 13:46:21 Czekam na te nazwiska. Dobrze wiedzieć, kto jest pożytecznym idiotą i kto jest potencjalnym członkiem agentury wpływu. Ma nadzieję, że szczecińska delegatura SKW też otworzy swój notatnik.

PpP 2021-10-05 13:45:32 Sytuacja na granicy wschodniej jest skutkiem działań zmierzających do destabilizacji Polski i innych krajów Europy realizowanych przez Rosję ( w tym przypadku rękoma Łukaszenki). Przeciwko czemu chcecie więc protestować? A może odwróćmy pytanie. Kto inspiruje i finansuje te protesty? Z różnych opracowań wynika, że nasi drodzy sąsiedzi zza wschodniej granicy bardzo przykładają się do napędzania aktywności demonstrantów.

Zenek 2021-10-05 13:43:29 Edek ma rację. Odczytają apel i porobią zdjęcia. Wrzucą na social media i zalajkują i pójdą na sojowe latte. Ale oni muszą tak robić bo ich zagryzą w środowisku gdy się odłączą. Zadziobią bo jak wszedłeś między wrony to musisz krakac jak one. Strzeżenie granicy jest powinnością państwa Polskiego. Tzw. emigranci ekonomiczni to żadni uchodźcy tylko kolejni chętni na darmowy socjal w Europie. Poza tym każdy z tych protestujacych może się opodatkować i wysyłać im swoje pieniądze do Jemenu czy Konga