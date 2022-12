Amnesty International znów pisze listy. W obronie praw człowieka i prawa do zgromadzeń

Szczecin przyłącza się do Maratonu Pisania Listów. 10 grudnia na Jasnych Błoniach odbędą się dwa wydarzenia w ramach akcji, której celem jest walka o godność i prawa człowieka. Organizatorem jest Amnesty International.

Maraton Pisania Listów to cykliczna międzynarodowa akcja. W tym roku odbywa się ona między 28 listopada a 11 grudnia. Polega ona na zachęcaniu ludzi z całego świata do pisania listów w obronie praw człowieka, zwłaszcza tych konkretnych osób, które spotkały prześladowania, dyskryminacja i wszelka inna niesprawiedliwość ze strony władz państwowych. Akcja polega na pisaniu listów do polityków, którzy decydują o dalszym losie bohaterów i bohaterek. Jednocześnie, pisanie listów jest wyrazem ogromnego wparcia dla osób prześladowanych.

W Szczecinie również będzie można wziąć udział w Maratonie Pisania Listów. 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, na Jasnych Błoniach odbędzie się najpierw Spacer z Prawami Człowieka (godzina 12), podczas którego przedstawione zostaną historie bohaterskich osób, którym poświęcone jest tegoroczne wydarzenia. Następnie, między godziną 13 a 16, w kawiarni Między Wierszami można przystąpić do pisania listów.

W tym roku motywem przewodnim maratonu jest prawo do pokojowych zgromadzeń. Uczestnicy będą pisać w obronie takich osób jak: Aleksandra Skoczylenko, Chow Hang-tung czy Nasser Zefzafi. Skoczylenko obecnie przetrzymywana jest w rosyjskim więzieniu i grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Rozpowszechniła informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chow Hang-tung jest prawniczką z Hongkongu, która została zatrzymana za zorganizowanie demonstracji upamiętniającej wydarzenia na Placu Tiananmen. Nasser Zefzafi z Maroka odsiaduje wyrok 20 lat więzienia za udział w pokojowej demonstracji. Był torturowany, obecnie jest przetrzymywany w nieludzkich warunkach.

Więcej informacji: http://maraton.amnesty.org.pl

(aj)