Amfiteatr w Stargardzie będzie gotowy za 2 lata. Ruszyły prace wyburzeniowe i rozbiórkowe

Do amfiteatru w Stargardzie wjechał ciężki sprzęt. Ruszyły w nim prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.

Zrujnowany i zagrażający już bezpieczeństwu stargardzki amfiteatr doczeka się gruntownej przebudowy. Pod łychą koparek powoli znika m.in. główna scena.

– Wiem, że wielu mieszkańców ma do tego obiektu ogromny sentyment, bo w latach siedemdziesiątych na własne oczy widzieli jego budowę, a nawet sami przy niej pracowali – mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Po remoncie amfiteatr stanie się jednak miejscem łączącym pokolenia, w którym będzie można uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych.

Nowe miejsce do organizowania koncertów i imprez masowych będzie gotowe w 2024 roku. Ma to być nowoczesny i komfortowy obiekt na 4 tysiące miejsc, w tym 3 tysiące siedzących. Powstanie też scena z zadaszeniem w kształcie sześciokąta z ponad 540 m kw. powierzchni w głównej części. Pod nią będzie zaplecze; garderoby i łazienki. Większa niż przed remontem będzie też widownia. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Po modernizacji na teren amfiteatru dostaniemy się jednym z ośmiu wejść – informuje miasto. – W pobliżu staną też stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Inwestycja pochłonie ok. 22 mln złotych. Miasto miało pierwotnie w budżecie zaplanowane na ten cel 12 mln zł. Jednak za taką kwotę, stargardzkiego amfiteatru nikt remontować nie chciał. Dlatego zwiększono pulę o 10 mln zł. Zadanie zrealizuje firma Adamietz, spółka, która remontowała m.in. Teatr Letni w Szczecinie. ©℗

(w)