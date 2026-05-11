Ambasador Wietnamu w Szczecinie. Duży potencjał do współpracy

Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu Ha Hoang Hai opowiadał o korzyściach ze współpracy polsko-wietnamskiej w siedzibie zachodniopomorskiego sejmiku.

Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu Ha Hoang Hai w poniedziałek odwiedził Szczecin. Podczas posiedzenia komisji gospodarki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego opowiadał o tym, że jego ojczyzna może być wartościowym partnerem gospodarczym dla naszego regionu.

- Relacje polsko-wietnamskie są bardzo dobre, ale mogą być lepsze - mówił (świetną polszczyzną) Ho Hoang Hai. - Jesteśmy najszybciej się rozwijającą gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej, a Polska jest lokomotywą w Europie. Czytałem statystykę, że najszybciej się rozwijające gospodarki na świecie to Chiny i właśnie Wietnam i Polska. Potencjał do współpracy jest więc duży. Także na poziomie regionalnym. Zapraszam jeśli nie na biznes, to na wyjazd turystyczny. Oczekujemy, że w tym roku 100 tys. Polaków odwiedzi nasz kraj. To wzrost o 100 proc. rok do roku.

Ambasador wskazał na to, że europejskie produkty, które znajdą się na rynku w jego kraju, mają ułatwioną drogę do innych rynków Azji Południowo-Wschodniej - ponieważ Wietnam znajduje się w stowarzyszeniu 11 państw tego regionu, ASEAN. To razem 700 mln mieszkańców. A Wietnam jest jedynym krajem Azji Południowo-Wschodniej, z którym Unia Europejska podpisała umowę o wolnym handlu.

- Wymiana gospodarcza między Polską a Wietnamem rośnie. W 2024 obroty handlowe przekroczyły 3 mld dolarów, a oba kraje deklarują osiągnięcie pułapu 5 mld dolarów w najbliższych latach - stwierdziła Halina Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. - Jeśli chodzi o polski eksport do Wietnamu, to są to urządzenia przemysłowe, produkty farmaceutyczne, produkty spożywcze, chemia przemysłowa i przemysł elektryczny. Natomiast jeżeli chodzi o import z Wietnamu, to obejmuje on elektronikę, telefony, kawę, herbatę, tekstylia, owoce morza, meble.

Senator Grzegorz Napieralski powiedział przedsiębiorcom, którzy przyszli na posiedzenie komisji, że chciałby namówić ich do bliższej współpracy z Wietnamem. Ocenił, że Wietnam jest bardzo bezpiecznym krajem do inwestowania.

- Możemy prowadzić bardzo aktywną wymianę turystyczną - przekonywał senator. - Mamy świetną bazę uzdrowiskową, co dla Wietnamczyków jest bardzo istotną sprawą. Wietnamczycy nas naprawdę lubią i szanują, co się rzadko zdarza w stosunkach międzynarodowych. Pamiętają wsparcie naszego kraju jeszcze w dawnych czasach (PRL pomagał Wietnamowi Północnemu w jego wojnach indochińskich z Francją i USA - przypis AS). To dodatkowy element pogłębionej współpracy.

