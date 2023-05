Amazonki edukują. Profilaktyka przede wszystkim!

W piątkowe popołudnie (26.05), na placu im. Pawła Adamowicza można było spotkać kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu Kobiet Po Mastektomii "Agata". Brały one udział w ogólnopolskiej akcji mającej na celu propagowanie wiedzy nt. zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka.

Przechodniom rozdawano ulotki i namawiano do regularnych badań profilaktycznych. - Jestem 20 lat po mastektomii - mówiła Stefania Kusyk, uczestniczka akcji. - Dzięki temu, że szybko wykryto u mnie nowotwór, to żyję. Zachęcam innych do badania się.

Szczecińskie Stowarzyszenie zrzesza obecnie około 300 kobiet. Głównym celem aktywności Stowarzyszenia jest rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi oraz działania służące profilaktyce nowotworowej piersi. Współpracuje też z rodzinami chorych kobiet. W Szczecinie Stowarzyszenie mieści się przy ul. Kopernika 7. Adres internetowy: amazonki.szczecin.pl

(żuk)