Alarm na dworcu PKP

Dwaj mężczyźni, którzy odpowiadają za wyłączenie zasilania na terenie dworca oraz bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego, zostali zatrzymani przez kryminalnych ze Szczecina. Za tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie obaj wkrótce staną przed sądem.

- 19-latek oraz 31-latek celowo wyłączyli dopływ energii elektrycznej do części obszaru dworca, a następnie świadomie uruchomili alarm przeciwpożarowy, choć nie istniało żadne realne zagrożenie - informuje o swoich ustaleniach szczecińska policja. - Ich działanie miało wywołać fałszywe przekonanie o niebezpieczeństwie.

Sprawców zatrzymano dwa dni po zdarzeniu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania się do budynku dworca PKP Szczecin Główny.

- Wprowadzenie alarmu CHARLIE w kraju oznacza podwyższoną czujność służb i konieczność odpowiedzialnego zachowania. W takiej sytuacji wywoływanie fałszywych alarmów jest szczególnie nieodpowiedzialne i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego - podkreśają mundurowi.

