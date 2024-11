Aktywista wywalczył stojaki

Przed wejściem na dworzec od strony ulicy Czarnieckiego stojaków nie będzie? Fot. Piotr SIKORA

Jak już pisaliśmy w „Kurierze” dr Michał Peno – wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zabiega o montaż stojaków rowerowych przed Dworcem Głównym w Szczecinie. PKP, mimo wysyłanych przez aktywistę pism, przez długi czas milczało. Sprawa trafiła do Ministerstwa Infrastruktury, które poprosiło firmę o ustosunkowanie się do pomysłu montażu stojaków.

Pytanie, czy stojaki przed dworcem staną, wysłała do PKP S.A. także nasza redakcja. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy:

– Budynek dworca połączony jest zadaszoną kładką z bezpośrednim wejściem od ul. Owocowej. Aktualnie PKP S.A. jest na etapie pozyskiwania ofert na zakup i montaż stojaków rowerowych, które miałyby zostać zamontowane przy wejściu na tę kładkę. Montaż stojaków planujemy zakończyć na początku 2025 roku. Chcemy nadmienić, iż inne miejsca dookoła dworca stanowią majątek miasta bądź są to drogi z brakiem możliwości montażu stojaków – pisze Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami Polskich Kolei Państwowych S.A.

Michał Peno cieszy się, że stojaki zostaną zamontowane. Podkreśla jednak, że montaż od strony ulicy Owocowej to za mało. Pozostaje jeszcze wejście od strony ulicy Czarnieckiego.

– O planowanym montażu stojaków dowiedziałem się od osób trzecich. Do mnie PKP nie wysłało żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Sądzę, że wynika to z nadmiaru biurokracji. Mimo to cieszę się, że doczekaliśmy się jakichś działań. Idealnie byłoby, gdyby stojaki zostały zamontowane przed każdym z wejść na dworzec. Nawet jeśli teren przed innymi wejściami nie należy do PKP, to dlaczego firma nie może uzgodnić z właścicielem terenu – najprawdopodobniej miastem – montażu stojaków? Dwa duże podmioty i żadnej komunikacji między nimi – mówi Peno.

Przypomnijmy, że w tej chwili rower legalnie można zaparkować przed wejściem od strony ulicy Kolumba oraz na końcu peronu numer 4. W pozostałych miejscach zgodnie z wewnętrznym regulaminem PKP postój rowerów jest nielegalny, a pojazd może zostać usunięty przez ochronę dworca. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI