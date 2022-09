Akt oskarżenia w sądzie. Gra na pieniądze zakończona usiłowaniem zabójstwa

Prokurator Rejonowy Prokuratury Szczecin – Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa pokrzywdzonego w dniu 26 grudnia 2021 r. na terenie jednego ze szczecińskich hosteli.

Tego dnia podejrzany z pokrzywdzonym w obecności współlokatorów grali w grę na pieniądze. W pewnym momencie podejrzany zdenerwował się niekorzystnym dla siebie wynikiem i pomiędzy mężczyznami wywiązała się sprzeczka. W jej trakcie pokrzywdzony obraził podejrzanego. Wówczas podejrzany poszedł do kuchni i sięgnął po nóż. Obawiając się o swoje życia pokrzywdzony wybiegł z budynku. Ukrył się na jakiś czas w pobliskich krzakach. Po powrocie do hostelu nadal ukrywał się przed podejrzanym w pomieszczeniu kuchennym. I w nim w końcu zaatakowany nożem o długości ostrza ok 32 cm. Pokrzywdzony bronił się przed atakami zasłaniając się krzesłem oraz powstrzymując dłońmi kierowane w niego ciosy.

Mimo podjętej obrony pokrzywdzony został ugodzony w brzuch. Doznał rany kłutej penetrującej do jamy otrzewnej. Powstałe w wyniku sprzeczki z użyciem noża obrażenia wywołały u niego chorobę realnie zagrażającą życiu. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni opatrzyli pokrzywdzonego, a następnie w trybie pilnym przetransportowali do szpitala, gdzie udzielono mu natychmiastowej pomocy medycznej.

W wyniku działań policji podejrzany o czyn sprawca został zatrzymany. Następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany (lat 21) w przeszłości nie był karany sądownie. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia. Za zarzucane czyny m.in. na podstawie art. 148 § 1 kk grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(M)