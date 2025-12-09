Akcja zachęcająca do walki z otyłością. Warto biegać po schodach (i nie tylko)

Jednym z elementów akcji było wspólne bieganie po schodach Urzędu Miasta. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić szczecinian do aktywności. Fot. Agata JANKOWSKA

Urząd Miasta stał się na chwilę miejscem wspólnych, intensywnych biegów po schodach. We wtorek 9 grudnia odbył się finał akcji pn. „StopOtyłości – Szczecin na schodach”. Wydarzenie było częścią realizowanych w Szczecinie od kilku miesięcy działań z zakresu profilaktyki i leczenia otyłości.

REKLAMA

Przez dwie godziny można było poćwiczyć pod okiem trenera lub skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki czy diabetologii.

- Projekt "Stop Otyłości - Szczecin na Schodach" jest częścią akcji profilaktyki i leczenia otyłości. Jest to akcja mająca na celu zaktywizowanie mieszkańców Szczecina do ruchu w przestrzeniach miasta, czyli wykorzystać do tego schody. Chcemy zachęcić ludzi do tego, aby zaczęli się ruszać - tłumaczy Piotr Grudziecki, przedstawiciel Fizjobiegaczy Szczecin.

Jak podkreślają organizatorzy, wykorzystanie przestrzeni miejskiej, takiej jak schody, podkreśla dostępność ruchu dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu sprawności, a jednocześnie zwraca uwagę na narastający problem otyłości oraz potrzebę świadomego dbania o własne zdrowie.

Ideą projektu jest edukacja, motywacja i integracja społeczna. Wspólny wysiłek ma tworzyć atmosferę pozytywnej zmiany, która inspiruje do wypracowania trwałych nawyków sprzyjających lepszemu samopoczuciu. W okresie od września do grudnia odbywały się comiesięczne treningi w kluczowych punktach miasta – m.in. na Wałach Chrobrego i pod Wieżą Quistorpa.

Bieganie to sport dla każdego, przynoszący wiele korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia.

- Podczas zwykłego godzinnego marszu można spalić około 300 kalorii, ale używając schodów będzie to nawet 700 kalorii. To, tak w przenośni, „dwa pączki mniej” – wyjaśnia Ewelina Kowalik, trenerka. - Akcja Szczecin na Schodach to więcej niż trening. To wspieranie zdrowego stylu życia, pokazujące, że proste zmiany mogą dać finalnie spektakularne efekty.

Podczas wydarzenia dostępne były stoiska. Uczestnicy mogli zbadać m.in.: poziom cukru, siłę mięśni i przeprowadzić analizę składu ciała, a także skonsultować się ze specjalistami uniwersyteckiej „jedynki”: diabetologiem dziecięcym, dietetykami, psychologiem i trenerem pompowym. Wszystko po to, by zadbać o siebie i swoje zdrowie jeszcze przed nadchodzącymi świętami.

- Można tutaj porozmawiać z dietetykami i dowiedzieć się o aktywnym podejściu do swojego życia, do zdrowia, do diety - tłumaczy Ewelina Kowalik. - Bardzo ważne, że wspólnie, czyli razem ze Stowarzyszeniem Fizjosport, razem z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 organizujemy tę akcję i przy wsparciu Urzędu Miasta.©℗

(aj)

REKLAMA