Akcja w szczecińskim szpitalu. Przekazują krew pępowinową, by ratować innych

Klinika Położnictwa i Ginekologii szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie przystąpiła do akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych, której celem jest pozyskanie krwi pępowinowej od kobiet rodzących. Akcja rozpoczęła się już 1 listopada i trwa cztery dni.

Krew pępowinowa jest źródłem komórek macierzystych, a te mogą uratować komuś życie – i to zarówno samemu dawcy tychże komórek, jak i innej osobie, której zostaną przeszczepione. Wykorzystywane są np. w przypadku konieczności odbudowy układu krwiotwórczego i odpornościowego, są ratunkiem w przypadku leczenia chorób nowotworowych czy metabolicznych.

Kampania promująca ideę pobierania i przechowywania krwi pępowinowej rozpoczęła się w naszym regionie 1 listopada. Potrwa cztery dni – w wyznaczonym szpitalu (w naszym regionie to właśnie szpital na Pomorzanach), pacjentki, które za chwilę zostaną mamami, mogą przekazać krew pępowinową właśnie na cel społeczny. Pozyskanie jej trwa kilka minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla matki i jej dziecka. W tegorocznej akcji bierze udział 12 wybranych szpitali na terenie Polski. Przyszłe mamy, rodzące w placówkach uczestniczących w projekcie, mają okazję przekazania krwi pępowinowej swojego dziecka na cele społeczne - do publicznego banku komórek macierzystych. Punktem kulminacyjnym kampanii będzie Światowy Dzień Krwi Pępowinowej obchodzony na całym świecie 15 listopada 2021 r.

Akcja informacyjna trwała na oddziale już kilka dni wcześniej.

- Zainteresowanie jest spore - kobiety są coraz bardziej świadome znaczenia i roli komórek macierzystych i krwi pępowinowej - informuje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie. - Od paru lat widać, że wiele z nich, będąc w ciąży, rozważa pobranie krwi dla swoich prywatnych celów na wypadek chorób. Tym razem, kiedy mają przekazać krew dla innych potrzebujących, także są chętne i chcą pomóc.

Na cele społeczne

W czasie tej 4-dniowej kampanii szpital informuje swoje pacjentki o możliwości przekazania krwi pępowinowej do publicznego banku komórek macierzystych. W przypadku zainteresowania, przed pozyskaniem krwi, pacjentce i ojcu dziecka przedstawione jest oświadczenia o wyrażeniu zgody na pobranie.

- Jestem gorącym zwolennikiem takiego pobierania i oddawania krwi pępowinowej na cele ogólnodostępne. Dzięki temu powstają banki krwi pępowinowej, podobne do tych działających już banków krwi, a tym samym zwiększa się dostępność krwi pępowinowej i zawartych w niej komórek macierzystych dla większego grona odbiorców – nie tylko dla dzieci i rodzin samych dawczyń, co oczywiście także jest bardzo cenne, ale i niespokrewnionych z nimi pacjentów, u których przeszczep komórek macierzystych jest często jedynym ratunkiem – mówi dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski, prof. PUM, specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, zastępca lekarza kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii SPSK-2.

Przekazanie krwi do banku publicznego na cele społeczne jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw do niej (krew zostaje przekazana do dyspozycji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT). Szpital zabezpiecza i przechowuje przesyłki z krwią pępowinową do momentu odbioru i dostarczenia do PBKM przez kuriera.

