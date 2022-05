Akcja ratunkowa w Chociwlu. Łabędź miał złamaną nogę

Strażacki zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach skierowano do pomocy ratownikom z Dzikiej Ostoi Fundacji na rzecz Zwierząt. Celem był nienaturalnie zachowujący się łabędź, pływający po j. Starzyc w Chociwlu.

– Strażaków wezwali członkowie Dzikiej Ostoi – mówi mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie. – Zadysponowaliśmy tam ratowników z Dobrzan, bo oni dysponują łodzią.

Dobrzańska straż 17 maja udała się nad jezioro. – Nasze działania polegały na dotarciu do rannego łabędzia i wraz z pracownikiem Dzikiej Ostoi złapaniu go za pomocą podbieraka – informują druhowie z Dobrzan. – Po zakończonych działaniach rannym łabędziem zajął się pracownik pogotowia, który przewiózł go do siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Dzika Ostoja. – Okazało się, że łabędź ma złamaną nogę, która źle mu się zrosła – mówi Michał Kudawski z Dzikiej Ostoi. – Stare złamanie kości podudzia dawało mu się we znaki. Stąd te jego nienaturalne zachowania na wodzie, które zgłaszała nam Anna Szczepaniak z Chociwla. Dziś zostanie wykonane prześwietlenie, a chirurg podejmie decyzję co dalej; czy łamiemy i składamy mu tę nogę na nowo, czy zostawiamy. Może się okazać, że odłowiony łabędź nie zostanie już wypuszczony do swojego naturalnego środowiska, a trafi pod opiekę osób prywatnych, mających stosowne zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wypuszczenie go na wolność może dla niego oznaczać śmierć. Gdy nie poderwie się do lotu, stanie się łatwym łupem dla dzikiej zwierzyny albo zimą zamarznie na wodzie. Bywa, że ranne zwierzęta, które wiadomo, że sobie nie poradzą, są poddawane eutanazji. Chodzi o to, by uniknęły cierpienia. – Zobaczymy, może lekarz da mu szansę – dodaje Michał Kudawski z Dzikiej Ostoi. ©℗

(w)