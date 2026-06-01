Akcja odławiania łosi w Szczecinie bez efektu

Jednego z łosi widziano już poza cmentarzem.

Dwa łosie, które przed weekendem widziano na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, nie zostały odłowione. Według relacji świadków jeden widziany był już poza cmentarzem, drugi prawdopodobnie nadal przebywa na terenie nekropolii.

Jedno ze zwierząt widziane było na terenie miasta, gdy kierowało się na południe – w stronę Ustowa. Zauważyli je także kierowcy przejeżdżający ul. Mieszka I, a jego obecność zarejestrowały kamery monitoringu. Drugie – zgodnie z tym, co przekazał Ryszard Czeraszkiewicz, łowczy miejski – nadal przebywa na terenie Cmentarza Centralnego.

– Sytuacja jest monitorowana na bieżąco – tłumaczył w poniedziałek R. Czeraszkiewicz. – Trzeba jednak mieć na uwadze, że zwierzę trudno będzie dostrzec, jeśli schowa się w gęsto zarośniętym miejscu. Łoś może tam przeczekać nawet kilka godzin.

Łowczy podkreśla także, że akcja odławiania polegająca na gonieniu zwierzęcia jest bezcelowa.

– Nie mamy zasobów, żeby odławiać zwierzę, które jest w ruchu. Potrzebowalibyśmy ogromnej liczby ludzi. Łoś musi stać w miejscu, w odległości około 30-35 metrów, aby można było podać mu środek usypiający – wyjaśnia.

To oznacza, że zwierzę trzeba po prostu zostawić w spokoju.

Łosie nie stanowią zagrożenia dla ludzi, mogą najwyżej wystraszyć kogoś swoimi gabarytami. Natomiast one same mogą, jak mówi R. Czeraszkiewicz, znaleźć się w sytuacji zagrożenia.

– One przeskakują płoty, a te przy cmentarzu mają długie szpikulce. Zdarza się, że zwierzęta nadziewają się podczas próby przeskoczenia przez płot – mówi łowczy miejski.

Nie wiadomo, skąd łosie wzięły się w Szczecinie. Ryszard Czeraszkiewicz podejrzewa, że ich migracje mogą wiązać się ze zmianami klimatu lub rosnącą populacją tych zwierząt.

Przypomnijmy, że w piątek (29 maja) trwała akcja odławiania zwierząt – zostały one zauważone w nocy na terenie Cmentarza Centralnego. Urząd Miasta Szczecin prosi mieszkańców o ograniczenie wizyt w nekropolii.©℗

Agata Jankowska

