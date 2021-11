Akcja Movember w Galaxy

W Centrum Handlowym "Galaxy" w Szczecinie trwa akcja promująca profilaktykę zdrowotną. Od południa można tu korzystać z konsultacji i badań (m.in. poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego).

Swoje stoiska mają tu też dzisiaj studenci kierunków medycznych i farmacji. Przyszli stomatolodzy zapraszają na przegląd zębów, podpowiadają jak o nie dbać. Przyszli farmaceuci chętnie opowiadają, zwłaszcza najmłodszym, na czym polega praca w tym zawodzie.

To wszystko w ramach akcji Movember - promującej profilaktykę przede wszystkim u mężczyzn. Dla nich przygotowano też specjalny pakiet konsultacji i badań - w kierunku raka jądra i prostaty. Badania wystartowały już o godz.10. To USG jąder i markery PSA.

- Dobrze, że są takie akcje, bo wiele osób się waha, nie wie czy pójść się zbadać, a taka akcja mobilizuje, żeby to zrobić - mówi pan Marek, który w sobotę ustawił się w dość długiej już kolejce do badania USG. - Sam z takiego badania skorzystam po raz pierwszy.



Akcja potrwa w Galaxy jeszcze do godz. 18.

(sag)