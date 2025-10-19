Akademia Kompetencji Miejskich. Kuźnia młodych, czyli cykl spotkań

To propozycja przede wszystkim dla młodych i odważnych. Także dla ambitnych, którzy chcą zmieniać Szczecin na dobre. Z myślą o nich startuje Akademia Miejskich Kompetencji - pod egidą Urban Lab Szczecin. Zapisy chętnych - do 20 października.

REKLAMA

Zaproszenie do udziału w tej swoistej kuźni miejskich aktywistów jest kierowane przede wszystkim do osób w wieku 15-35 lat, ale - jak zaznaczają organizatorzy - zgłoszenie wysłać może każdy. Warunkiem: realne zainteresowanie miastem - jego funkcjonowaniem i rozwojem - oraz chęć zmieniania jego rzeczywistości.

- Robimy w Szczecinie Akademię Kompetencji Miejskich, czyli cykl spotkań warsztatowo-szkoleniowych, z których osoby uczestniczące w projekcie mają wyjść z wiedzą i narzędziami, które pomogą im skutecznie działać społecznie w mieście - przekonuje Marcin Chruśliński, społecznik miejski i autor bloga Marcin.o.mieście. - Czyli po raz pierwszy, w mojej ocenie, w ramach projektu miejskiego komunikujemy młodym działaczom i działaczkom: jesteście ważni, chcemy was wspierać, jesteście nam potrzebni i zależy nam, żebyście byli jak najlepiej przygotowani, aby zmieniać miasto na lepsze!

Zajęcia Akademii będą się odbywały weekendami - w październiku (25-26), listopadzie (22-23) oraz grudniu (6-7).

- W programie: miejska burza mózgów o wyzwaniach w mieście i spacer szlakiem szczecińskich inicjatyw społecznych z Kingą Rabińską, spotkanie o partycypacji, badaniach i eksperymentach w miejskich warunkach z Pawłem Jaworskim, warsztaty o tym co, gdzie i jak w Szczecinie - czyli narzędziownik miejskiego aktywizmu z Pauliną Stok-Stocką. O tym, jak rozwijać kreatywność i kompetencje w świecie, w którym coraz więcej rutynowych zadań przejmują algorytmy będziemy rozmawiać z Piotrem Jarczykiem - edukatorem AI i facylitatorem, członkiem zespołu Prezydenta Miasta Torunia d/s smart city. O skutecznym wnioskowaniu o fundusze na swoje pomysły - z Agatą Margraf-Wojciechowską. Także o tym, jak działając społecznie nie zapomnieć o swoich potrzebach dowiemy się podczas spotkania pedagogiczno-teatralnego z Martą Gosecką. O tym, jak dobrze planować swoje działania i przy tym nie zwariować opowie Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, o autoprezentacji - bez stresu i bez udawania kogoś innego - Jakub Gibowski. A na zakończenie będzie praktyczny warsztat relaksacji z Małgorzatą Aleksandrzak.

Udział w spotkaniach Akademii Miejskich Kompetencji będzie bezpłatny. Jednak liczba miejsc ograniczona. Stąd zgłoszenia - z terminem do 20 października włącznie - jakie należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie www.urbanlab.szczecin.pl

Zajęcia Akademii będą się odbywały w siedzibie Urban Lab Szczecin, czyli przy ul. Cyfrowej 2. ©℗

(an)

REKLAMA