Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Gryfina

Fot. Maria Piznal

W środę 24 bm. podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie rozpatrywano m.in. raport o stanie gryfińskiej gminy za rok 2025 oraz sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu Gminy Gryfino za ubiegły rok.

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W obu głosowaniach większość radnych opowiedziała się „za” – zarówno za udzieleniem burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi wotum zaufania (11 głosów „za”, 9 – „przeciw”, jedna osoba wstrzymała się od głosowania), jak i za udzieleniem włodarzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok (11 radnych „za”, 8 – „przeciw”, dwie osoby wstrzymały się od głosowania). Burmistrz M. Sawaryn podziękował radnym za wszystkie głosy, ale przy okazji zauważył, że nie rozumie głosów przeciw i wstrzymujących się od podjęcia decyzji.

(akme)

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