A może joga? W plenerze, za darmo, dla każdego

Pierwsze w tym sezonie zajęcia jogi na trawie w Policach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Nie zawiodła pogoda, dopisała frekwencja. Pierwsze w tym sezonie zajęcia „Jogi na trawie” w Policach odbyły się w minioną niedzielę. Jeśli ktoś nie był i żałuje, będzie miał dziewięć okazji, żeby jeszcze tego lata to nadrobić. Kto był, może tyle samo razy to powtarzać. Zajęcia mają się odbywać głównie w niedziele, aż do końca wakacji, startują o godz. 18. Dostępne są dla każdego, bezpłatnie i bez zapisów.

Prowadzi je instruktorka Adriana Lewandowska. Pierwszy cykl takich spotkań odbył się już rok temu. Tego lata też wystartował. Projekt ten wspiera Gmina Polica. Zainteresowani tą formą aktywności spotykają się na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Piaskowej w Policach, na trawie. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, płci, kondycji.

– Joga obniża nam ciśnienie, podkręca metabolizm, dotlenia organizm, poprawia nastrój, uczy jak się uspokoić – wymienia zalety tej aktywności Adriana Lewandowska, instruktorka oraz inicjatorka i organizatorka tych spotkań.

I dodaje, że każdy trening fizyczny, dostosowany do naszych możliwości, jest inwestycją we własne zdrowie i kondycję.

– Abyśmy w bardziej zaawansowanym wieku byli po prostu sprawni i samodzielni – zaznacza.

Joga, jak przekonuje inicjatorka tych plenerowych spotkań, pozwala dostosować trening do indywidualnych możliwości ćwiczących. Ten trening może być bardzo wymagający, ale też może być dostępny dla osób niezaawansowanych, nawet zupełnie początkujących.

Te niedzielne zajęcia to również okazja do rozmowy, zadawania pytań instruktorce – po zakończeniu ćwiczeń (wykonywanych na miarę własnych możliwości) pozostaje do dyspozycji uczestników.

Nie trzeba się na nie zapisywać. Wystarczy przyjść z matą lub kocykiem. Przyda się też butelka wody. Najbliższa „Joga na trawie” w Policach już w najbliższą niedzielę (23 czerwca), o godz. 18 – trwa godzinę. Kolejne terminy warto sprawdzać na Facebooku – w wydarzeniu lub na stronie Studio Jogi w Policach. Powinny to być kolejne niedziele – aż do 1 września, z wyłączeniem 7 i 28 lipca oraz 18 sierpnia (za to w planie są też jedne zajęcia w środę 14 sierpnia). Zawsze o godz. 18. Ale uwaga – mogą nastąpić zmiany w terminach, np. z powodu mocno niesprzyjającej pogody czy innych nieprzewidzianych wydarzeń.©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ