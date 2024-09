85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uczcili pamięć o tych, którzy zginęli w wojennej pożodze

Po raz piąty Stargard był gospodarzem obchodów kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się z wojskową oprawą; był apel pamięci i salwa honorowa, a także msza ekumeniczna i przemówienia gospodarzy i gości.

Obchody rozpoczęły się o symbolicznej godzinie 4.45. Na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta samorządowcy z całego regionu, służby mundurowe, duchowieństwo i mieszkańcy spotkali się, by oddać cześć, tym, których pochłonęła wojna. Na tej nekropolii spoczywa ponad 5000 jeńców i żołnierzy wielu narodowości. To ofiary obu wojen. Tradycyjnie na 61 grobach Polaków pojawiły się biało-czerwone szarfy, zapłonęły znicze.

- Wstaliśmy przed świtem, by złożyć hołd bohaterom - mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu. - By uczcić ich pamięć i im podziękować za wolną Polskę. By zapalić znicze na ich grobach. By być razem. Gdy zrobi się już jasno i wrócimy do swoich domów, do bliskich, przyjaciół, nieśmy swoją postawą przesłanie pokoju. To bywa niełatwe, ale najlepiej zacząć od siebie. Dzięki otwartości na drugiego nawet mury potrafią pękać.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogile płk. Ignacego Misiąga, żołnierza obu wojen światowych, polskiego komendanta obozu jenieckiego w Woldenbergu (Dobiegniew), odznaczonego m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Na cmentarzu była też muzyka na żywo w wykonaniu orkiestry i pokaz świetlno-muzyczny.

- Kilkaset kilometrów stąd ludzie przeżywają te same historie, jakie my przeżywaliśmy 85 lat temu - mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. - Wzywam do potępienia każdej wojny, która jest na świecie. Jako doświadczony naród pamiętajmy o tym, że wolność, nie jest nam dana na zawsze.

Część uczestników uroczystości na cmentarzu udała się na nekropolię przy ul. Kościuszki, gdzie znajduje się grób westerplatczyka Jana Wojtowicza, starszego legionisty, walczącego u boku mjra Henryka Sucharskiego. Symboliczne kwiaty złożono też tradycyjnie pod tablicą upamiętniającą J. Wojtowicza. Została kilka lat temu zamontowana na budynku, w którym mieszkał przy ul. M. Konopnickiej 15.

(w)