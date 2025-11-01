Sobota, 01 listopada 2025 r. 
80 lat temu umarł jeden z ojców polskiej niepodległości. PSL chce popiersia Witosa w Szczecinie

Data publikacji: 31 października 2025 r. 18:47
Ostatnia aktualizacja: 01 listopada 2025 r. 09:36
Uroczystości zostały zorganizowane przed zabytkową willą, w której przez długi czas mieściła się siedziba Polskiego Stronnictwa Ludowego.   

W piątek osiemdziesięciolecie śmierci Wincentego Witosa uczcił szef szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński oraz działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przy okazji dowiedzieliśmy się o staraniach ludowców, aby w naszym mieście stanęło popiersie polityka, który przez historyków nazywany jest jednym z ojców polskiej niepodległości. 

Kameralna uroczystość została zorganizowana pod dawną siedzibą szczecińskiego PSL-u w al. Wyzwolenia 73. Jej uczestnicy złożyli kwiaty. Pojawiły się sztandary ludowców.  

- Wincenty Witos, przywódca ruchu ludowego, to jeden z nielicznych polityków w naszej historii, którego możemy nazwać mężem stanu. Był trzykrotnym premierem Rzeczpospolitej Polskiej. W najtrudniejszych momentach naszej historii sprostał swojemu zadaniu. Spełniał swoje obietnice. Został premierem Rządu Obrony Narodowej w najtragiczniejszym momencie wojny polsko-bolszewickiej - opowiadał Krzysztof Męciński. 

Historyk zwrócił uwagę, że Wincenty Witos był samoukiem, nie skończył żadnej szkoły, ale dzięki zaufaniu, jakim cieszył się w społeczeństwie, w 1920 roku do polskiej armii udało się zmobilizować także chłopów. Co miało ogromne znaczenie.  

- Gdyby całość społeczeństwa nie ruszyła do obrony dopiero co odzyskanej niepodległości, nie byłoby tego wielkiego zwycięstwa - podkreślał dyrektor szczecińskiego oddziału IPN-u. - Sama inteligencja, mieszczaństwo nie dałoby rady w tamtym czasie. Chłopi byli najliczniejszą częścią społeczeństwa.

I dodawał:

- Spór polityczny w okresie międzywojennym był nie mniej gorący niż w chwili obecnej. Wincenty Witos doznał osobistych krzywd - został skazany w procesie brzeskim, został aresztowany, musiał emigrować z Polski - ale zawsze w swojej działalności jego celem nadrzędnym była Polska. To jest lekcja dla nas wszystkich, dla naszej klasy politycznej - Polska jest najważniejsza niezależnie od naszych sporów politycznych czy osobistych urazów.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 3.11.2025 r.

Alan Sasinowski

 

Sonda

Czy w Szczecinie powinno zostać odsłonięte popiersie Wincentego Witosa?

 

Komentarze

Wszyscy mogą tam
2025-11-01 09:21:25
tylko nie debile z PSL-a !
Taki Rzepa,
2025-11-01 09:16:44
to niech nawet nie podchodzi! Nie godzien jest sprzedawczyk!
Eryk
2025-11-01 08:39:46
Nie mamy swoich zasłużonych Pomorzan, żeby nobilitować osoby nie związane z naszym regionem? Niech Witosa upamiętniają w Małopolsce.
Szczecin 2025
2025-11-01 07:36:36
A my nie chcemy psl w Szczecinie.
zgr-edo
2025-11-01 07:21:41
co ma Szczecin i całe Pomorze Zachodnie ma wspólnego z politykami II RP która skończyła się w 1939 roku? Kilku nawiedzonych jak kosze na śmieci stało pod ścianą dawnej siedziby ludowców. Zaraz kwaczyści zażądają pomników bliźniaków Kaczyńskich, a ich koledzy z PO pomników ,Tuska. Polskie Pomorze Zachodnie ,chociaż istnieje od 1945, to przez 80 lat ma już swoich bohaterów których może upamiętniać. Przedwojenni politycy II RP nie mieli żadnego wpływu na naszą historię ziem pozyskanych!
Witos się w grobie
2025-10-31 22:28:50
Witos to się w grobie przewraca jak widzi ZSL ubierające się w piórka PSL. Prywatnie popieram ideę upamiętnienia Wincentego Witosa - wybitnego Polaka ale nie przez ZSL.
krotko
2025-10-31 19:37:14
Wy jestescie czerwonym ZSL i podnozkiem platfusow wykonawcow niemieckich dyrektyw w Polsce.Witos sie w grobie przewraca.Spadajcie na drzewo.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


