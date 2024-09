50 lat ogrodów „Stoczniowiec". Wielka feta na Wyspie Puckiej [GALERIA]

Popołudniowa zabawa na tarasie działkowej świetlicy. Fot. Karol Ciepliński

Rodzinny Ogród Działkowy „Stoczniowiec" na Wyspie Puckiej w Szczecinie ma już 50 lat. Z tej okazji w sobotę 21 września zorganizowano uroczyste świętowanie. Najpierw, wczesnym popołudniem rozdane zostały nagrody przyznane między innymi przez Polski Związek Działkowców. Później śpiewano biesiadne piosenki przy akompaniamencie akordeonu i podkładu didżejskiego. Wieczorem, na finał, odbył się dancing.



Podczas sobotniej fety pogoda dopisała idealnie. Właściciele działek zebrali się na ogromnym zadaszonym tarasie przylegającym do świetlicy. Głos zabrał Tadeusz Ogoński, prezes ROD „Stoczniowiec".

- Wyspa Pucka to odrzańska wyspa, która ze względu na uwarunkowania środowiskowe - tereny zalewowe nie nadaje się do zabudowy - mówił. - Natomiast ze względu na położenie i budowę geomorfologiczną oraz walory przyrodnicze to miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miasta. To zielone płuca i rekreacyjne zaplecze Szczecina. W latach 30. XX wieku w północnej części wyspy powstało niewielkie osiedle mieszkaniowe ze szkołą i kaplicą. Na łąkach w środkowej części wyspy wypasano wielotysięczne stada bydła. Obecnie na północy znajdują się ogrody działkowe. Pozostała część wyspy to nieużytki, mokradła i trzcinowiska.

Ogród „Stoczniowiec" rodził się w pełnych napięć społecznych latach 70. XX wieku jako Pracowniczy Ogród Działkowy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego - kontynuował Tadeusz Ogoński.

- Plany były ambitne. Przy bramie nr 1 miała powstać plaża. W miejscu dzisiejszej trafostacji zaplanowano miejsca parkingowe, a w niedużej odległości od bramy głównej miał stanąć budynek administracyjny z zapleczem hotelowym. Los jednak pokrzyżował te plany i projekty uległy zmianie - opowiadał.

Dziś ogród prężnie się rozwija. Działają w nim także lokalni artyści. Jedną z nich jest pani Julia Sokołowska z Białorusi.

- Wykonałam malowidło ścienne wewnątrz działkowej świetlicy - mówi pani Julia. - Praca nad nim zajęła mi pięć dni. Malowidło przedstawia stoczniowe dźwigi oplecione działkowym bluszczem. Dół obrazu wypełnia namalowana wysoka trawa. Obraz jest namalowany zwykłymi ściennymi farbami, ale chcielibyśmy dodać też farby fluorescencyjne i zamontować światła LED.

Julia Sokołowska maluje także obrazy w innych formach - między innymi na płótnie. Szczególnie lubi kolor fioletowy, który odgrywa istotną rolę w jej malarstwie.

Innym artystą związanym z działkami „Stoczniowiec" jest pan Artur Smużny, który tworzy rzeźby z metalu, spawając różne elementy, które - będąc nieprzydatnymi dla innych, dla niego są skarbami. Pan Artur w swojej sztuce wykorzystuje także m.in. plastik i drewno.

Sami działkowcy podkreślają, że miejsce takie jak „Stoczniowiec", daje im wiele radości, dzięki możliwości kontaktu z naturą. Ważne dla nich są także działkowe przyjaźnie, wspólnota i koleżeństwo.

- Samo przebywanie tutaj jest przyjemnością. Mimo że człowiek się nie raz napracuje, ale usiądzie, porozmawia z sąsiadkami, kawkę wypije, herbatkę, ciasto upiecze. Inzmęczenie odchodzi, człowiek wraca wypoczęty do domu - mówią koleżanki panie Krystyna, Zosia i Irena.

Tadeusz Jaguś, były prezes ogrodu „Stoczniowiec" także podkreśla, że najważniejsi w ogrodzie są właśnie ludzie.

- Kiedyś dominującą grupą byli stoczniowcy, teraz to się zmieniło - mówi Tadeusz Jaguś. - Upływ czasu robi swoje. Teraz są ich następcy. I oni właśnie dbają o ogród.

Inną kwestią, aktualnie ważną dla działkowiczów - wyspiarzy jest potencjalne zagrożenie powodziowe. Prognozy dla regionu są jednak pomyślne i jak przekonuje obecny prezes ogrodów Tadeusz Ogoński, istnieje duże prawdopodobieństwo, że działki nie zostaną zalane. W utrzymaniu hydrologicznego bezpieczeństwa pomaga system rowów melioracyjnych, który powstał jeszcze w latach 70. XX wieku. Zarząd działek jest w stałym kontakcie z państwowym przedsiębiorstwem Wody Polskie, a w poniedziałek 23 września o godzinie 12.00 przedstawiciele ogrodów wezmą udział w posiedzeniu miejskiego sztabu kryzysowego.

W świąteczną sobotę działkowcy nie zapomnieli także o powodzianach z południa kraju. Na znak solidarności z poszkodowanymi zarządzono minutę ciszy. Obchody pięćdziesięciolecia ogrodu połączone były z corocznym świętowaniem dnia działkowca.©℗

Karol Ciepliński