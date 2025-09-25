Wsparcie dla potrzebujących

W lokalu w śródmieściu na razie trwa remont. Fot. UM w Stargardzie

Jeszcze w tym roku w kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 21 w Stargardzie ma zacząć działalność Lokalny Klub Rodzinny.

- Wsparcie dostaną w nim m.in. osoby, które mogą mieć trudności w wychowywaniu małych dzieci lub być zagrożone wykluczeniem społecznym - informuje stargardzki magistrat. - Z bezpłatnej pomocy skorzystają też kobiety w ciąży.

W lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21, gdzie będzie działał klub, trwa remont i komplementowane jest wyposażenie. W klubie będzie pracował koordynator i dwóch konsultantów. Specjaliści będą dostosowywać wsparcie do potrzeb konkretnych osób.

- Stargardzianie skorzystają m.in. z konsultacji psychologicznych, spotkań z prawnikiem, pediatrą i doradcą laktacyjnym, a także zajęć z fizjoterapeutą i położną - informują miejscy urzędnicy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe miejsce dla stargardzian ruszy jeszcze w tym roku. Łączna wartość projektu to ponad 1,4 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. ©℗

