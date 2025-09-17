Środa, 17 września 2025 r. 
47-latek fałszował pieniądze. Jest już w areszcie [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 17 września 2025 r. 16:18
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2025 r. 17:42
47-latek fałszował pieniądze. Jest już w areszcie
Fot. CBŚP  

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zatrzymali 47-letniego mężczyznę podejrzanego o produkcję fałszywych banknotów. W jego domu zabezpieczono profesjonalny sprzęt do fałszowania oraz ponad 1200 podrobionych banknotów różnych walut.

Funkcjonariusze CBŚP od kilku miesięcy prowadzili śledztwo dotyczące działalności mężczyzny trudniącego się fałszowaniem pieniędzy. Początkowo sprawa była rozpatrywana w kontekście działalności zorganizowanej grupy przestępczej, jednak dalsze ustalenia wykazały, że 47-latek działał samodzielnie.

Śledczy ustalili, że podejrzany wykorzystywał internetowe portale do oferowania podrobionych banknotów, które imitowały waluty różnych państw – m.in. Norwegii, Danii, Szwecji, Islandii, Czech, Rosji, Polski oraz krajów strefy euro. Fałszywki były wysokiej jakości – posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych.

Dzięki współpracy z koordynatorem CBŚP ds. fałszerstw oraz oficerami łącznikowymi w Europie potwierdzono, że banknoty oferowane przez zatrzymanego zostały ujawnione na terenie Czech.

Do zatrzymania doszło w drugiej połowie sierpnia w woj. małopolskim. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zatrzymanego, policjanci znaleźli sprzęt służący do produkcji fałszywych pieniędzy – m.in. drukarki, laptopy, specjalistyczny papier i tusze – a także ponad 1200 gotowych banknotów. Zabezpieczone falsyfikaty obejmowały waluty różnych państw, m.in. Polski, Czech, Japonii, Chin, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Kanady, Argentyny czy Norwegii.

47-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty fałszowania pieniędzy. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Jak poinformowała prokuratura, zarzucone podejrzanemu czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy ustalają pełen zakres działalności podejrzanego. (K)

Komentarze

Seba
2025-09-17 17:40:23
Gościu dostanie maxa za kolorowe papierki i próbują mu przykleić zorganizowaną grupę przestępczą a kierowca co na placu Rodła taranowal ludzi jest w sanatorium. A ten co zastrzelił młodego żołnierza na Głębokim to w ogóle schowany gdzieś pod kocem. Dzinwe te ściezki krajowego prawa
Polska temida
2025-09-17 16:22:43
Ukrainiec co zabil na drodze autem 19 latka dostal 3 lata. Jak widac lepiej zabijać niż fałszować papier. Polska kraj zalegalizowanej niesprawiedliwości

