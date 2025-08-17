Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Pięć osób usłyszało zarzuty

15 sierpnia (piątek) nad ranem doszło do konfrontacji z udziałem kilku osób w okolicy deptaku Bogusława. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, w wyniku kłótni doszło do ataku z użyciem noża. Jedna osoba zmarła, a druga została lekko ranna. Policja zatrzymała pięć osób. Sprawą zajmuje się już prokuratura, a policja wyjaśnianiem okoliczności tragicznego zdarzenia.

- Jeden z Gruzinów został śmiertelnie ugodzony nożem, natomiast jeden Polak został lekko ranny. Po opatrzeniu zatrzymała go policja. Podobnie jak pozostałych uczestników bójki – poinformowała Julia Szozda.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawców ataku z nożem, do którego doszło w piątek przy deptaku Bogusława w Szczecinie. Jak podaje Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, trwają obecnie czynności w sądzie. Zarzut to udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym z użyciem niebezpiecznego narzędzia, który usłyszeli czterej Polacy i jeden Gruzin.

Komentarze

,@no a po licho 2025-08-17 15:12:22 Sam sobie odpowiedziałeś Wszystkie dzbany jadą do centrum ryk silnika że nie można okna otworzyć Na zmianę z najeba.ymi I masz rację, że u Ciebie może być spokój bo jak tu sie napiją to jadąc na inną dzielnicę już widzą tylko łóżko żeby się uwalić. A co do policji to płacimy podatki i chcemy się czuć bezpiecznie

xx 2025-08-17 11:12:29 Wszystko przez P0lkę, która zdradziła Polaka z Gruzinem.

Kasandra 2025-08-17 10:13:23 Przecież od dawna wiadomo, że deptak z kulturą i bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego. Jeszcze przed wojną na Ukrainie w weekendy działy się tam sceny dantejskie. Wiem, bo mieszkam w pobliżu. I dzwoniłam na policję, pisałam do rady osiedla. I nic. A wystarczyłoby przywrócić posterunek, który kiedyś tu funkcjonował.

@Czy zatrzymane i 2025-08-17 09:31:31 Nie siej fermentu, bo jest wyraźnie napisane, kto jest ofiarą (Gruzin) i, kim są zatrzymani (4 Polaków i 1 Gruzin). Trzeba czytać całość, nie tylko nagłówki, trollu.

@axl 2025-08-17 07:31:50 O tak pisowcy w Szczecinie rozdali komunalne mieszkania- to już poważne objawy, biegnij do lekarza. I pokarz swój wpis szefowi, będzie premia jak nic.

Zenek 2025-08-17 07:12:58 Ech te liberalne zasady sprawdzcie piżniej kto to jest od tego macie służby a potem nożownicy latają po deptaku a slużby spią

Loll 2025-08-16 23:07:39 Wpuście tych ludzi, potem się sprawdzi kim są. Kto tak darł ryja? Ale gwoli prawdy to oba ugrupowania polityczne nic nie robią aby oczyścić Polskę z kryminalnych szumowin z postsowieckich krain a do tego ukry które się panoszą w Polsce co widzieliśmy ostatnio gdy niszczyli Stadion Narodowy. Chcą wyrzucić 63 osoby , śmiechu warte. Tu trzeba tą hołotę co była na stadionie wywalić razem z rodzinami i pokazać niewdzięcznyn banderowskim że gościna jest skończona. Niech walczayo swój kraj

Lol 2025-08-16 22:57:08 Więcej tego dziadostwa z postsowieckich krain. Wszyscy widzieli jak banderowska dzicz niszczyła nasz Stadion Narodowy. Może już czas zakończyć gościnę niewdzięcznym ukraincom.

wy już wiecie 2025-08-16 22:55:26 Oczywiście. Polacy nigdy niewinni. Za granicą. w Chorwacji. w Polsce. Nigdy. Nieskazitelny naród. Nieskazitelna nacja.

def 2025-08-16 22:38:04 i postawić na samym środku deptaka - mini punkt policyjny , wystarczy budka typu kiosk z kamerami i max. dwoma policjantami dyżurujacymi na stałe od 22 do 6 rano, co to za problem?

abc 2025-08-16 22:35:35 po pierwsze dożywocie dla wszystkich - tak profilaktycznie po drugie wprowadzić absolutny ZAKAZ noszenia noży w przestrzeni publicznej! OK - niech będą dozwolone jak wiatrówki ale jak idziesz do lasu na polowanie/ majsterkujesz/ rzeźbisz w drewnie potrzebujesz ochrony w mieście - tylko gaz pieprzowy (nie policyjny ale mocny) albo paralizator (o niewielkiej mocy - tym bardzo trudno zabić!

Axl 2025-08-16 22:16:36 No cóż, PISowcy sprowadzili tu całe hordy ze wschodu. Bez weryfikacji bez sprawdzania. Rozdali im te same przywileje które mają Polacy. Zaczęli przrznawać NASZE (czyli polskiego społeczeństwa) lokale komunalne. Przyznali im socjal i mamy to co mamy. Tych ludzi z PISu należy rozliczyć, skonfiskować im majątki i osadzić co do jednego w wieloletnich, ciężkich więzieniach z przymusem pracy.

norma 2025-08-16 19:06:41 u mnie w klatce nowi lokatorzy i od razu wali maryvhą, jarają na potęgę patusy gangusy i nawet trochę mi ich żal bo kupują oszukaną marychę, ich dostawca to oszust

Stacja paliw BP 2025-08-16 18:47:19 Przy 26 kwietnia codziennie po 22 - stado Gruzinów, głównie na taxi , nie bardzo kumają Polski ale świadczą usługi , połowa lewe prawka reszta nielegalnie a straż graniczna i policja udaje że ich nie widzi

Doczekamy dni, że 2025-08-16 17:59:48 wojacy z frontu zamiast noża , będą sobie strzelać do siebie!

No , a po licho 2025-08-16 17:58:03 mają chodzić i prowokować? Miasto jest nadzwyczaj spokojne i ciche . Na mojej dzielnicy o tej porze to był jeden wielki jazgod i chlanie gorzały! Dzisiaj dopiero o czwartej nad ranem jakiś debil ze zjeb..ym tłumikiem , musi zapierdzieć na pobudkę! Pijaki powymierali , narkotykowych debili Policja ogarnęła już dawno! Jest spokój jak w KOściole jak mawiał Pawlak ! Czasami dziewczyny Policjantki dla podkreślenia MOCY, jadą wielkim busem policyjnym i wyją syrenami na całą okolicę ,aby ostrzec !

@mieszkaniec 2025-08-16 16:39:42 Chodzi mi o to że przed zdarzeniem nie ma tu policji i nie było Dopiero jak się ktoś pobił to 4 radiowozy ma sygnale nieraz przyjeżdżały Zero jakiego kolwiek patrolu Wygląda tak jakby siedzieli na komendzie. Oczywiście kamer nie ma

Czy zatrzymane i 2025-08-16 16:38:54 poszkodowane osoby mają jakąś narodowość? Społeczeństwo żąda tego typu informacji przy każdym kryminalnym incydencie, bo ma prawo wiedzieć skąd nadchodzi zagrożenie. Policjanci, prokuratorzy, dziennikarze mają obowiązek służyć społeczeństwu,a nie odklejonym od narodowego interesu pseudo elitom i te dane upowszechniać. Nie damy się tak zniewolić jak zachodnie społeczeństwa, że dziś 170 km od Szczecina, w Berlinie ludzie boja się pójść do parku czy na basen w obawie przed napadem czy molestowaniem

mann 2025-08-16 16:28:55 A milicji nie uświadczysz w tym naszym grajdole

@Olek 2025-08-16 16:21:57 Sasza? Nie bądż tak wyrywny w oskarżaniu Polaków.Skad wiesz kto kogo?Bo z góry stosujesz schemat wszyscy dobrzy tylko Polacy żli. Taki z Ciebie EUROPATA?

sa wazniejsze sprawy 2025-08-16 16:17:28 dla policji .Musza scigac opozycje.tylko to sie liczy dla tuska

Deptak 2025-08-16 16:13:08 Deptak Bogusława to bijące serce Szczecina

Rjebiata 2025-08-16 16:01:59 U mnie na placu zabaw grupa ukraińskich dzieci terroryzuje wszystkich, sa brutalni i roszczeniowi.Ich mamuśki to już totalne daj daj. Wrzaski do 23 to norma

Olek 2025-08-16 15:49:38 I znowu Polacy.Taki grzeczny naròd.

@mieszkaniec 2025-08-16 15:26:43 Ponoć policja tam była ale nie spieszyło się im z reakcją!!!;;

Chlew 2025-08-16 15:10:58 Deptak Boguslawa noca i poznym woeczorwm to chlew. Mnostwo pijanych wyrostkow, mrowie Ukraincow napitych i agresywnych, grupki Gruzinow -kazdy z nozem w kieszeni. Nacpani ludzie nie mowiacy po polsku, ale i nasi tez ponaćpywani. A policji brak. A wlasnie tam przydalby sie pokaz siły panstwa w postacie mocnego, rosłego patrolu policji.

Mieszkaniec 2025-08-16 14:59:48 Przecież to było do przewidzenia. Zero policji,picie i darcie papy do białego rana Krzaki na wojska polskiego służą do oddawania moczu itp. Może wkoncu ktoś zajmie się patologią