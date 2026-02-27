39-latek stanie przed sądem m.in. za uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka

Do Sądu Rejonowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu Krystianowi F., któremu prokuratura zarzuciła m.in. uprowadzenie 10-miesięcznego chłopca – przekazała PAP w czwartek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Do uprowadzenia 10-miesięcznego chłopca doszło 15 grudnia 2025 r. w Koszalinie.

Jak informowała wówczas policja zaalarmowana przez matkę dziecka, niemowlę zostało jej wyrwane z rąk przez Krystiana F., gdy wychodziła z chłopcem z mieszkania. Porywacz z dzieckiem odjechał BMW, kierowanym przez 50-letniego mężczyznę. Szeroko zakrojona akcja policji pozwoliła na szybkie zlokalizowanie auta na ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. Krystian F. został zatrzymany, usłyszał zarzuty.

39-latek, który w prokuraturze wskazywał, że jest ojcem chłopca, choć z dokumentacji dotyczącej dziecka to nie wynika, stanie przed sądem za uprowadzenie niemowlęcia wbrew woli matki.

Wyjaśniał, że chciał tylko spędzić trochę czasu z dzieckiem i oddać go matce, która wcześniej nie zgodziła się na jego odwiedziny.

Jak przekazała prok. Dziadczyk, Krystian F. w toku śledztwa usłyszał jeszcze szereg zarzutów. Jest oskarżony o uporczywe nękanie matki dziecka, kierowanie wobec niej gróźb karalnych, naruszenie jej nietykalności cielesnej. Przed sądem odpowie także za: przywłaszczenie powierzonego mu mienia w warunkach recydywy, prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających, mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, posiadanie substancji psychotropowych.

Za zarzucane czyny grozi oskarżonemu do 8 lat pozbawienia wolności.

50-latek, który kierował BMW, jest świadkiem w sprawie.

