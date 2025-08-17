Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
33-latka z zarzutami usiłowania spalenia komisariatu w Lipianach

Data publikacji: 16 sierpnia 2025 r. 17:05
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 07:46
Fot. archiwum  

33-latka zatrzymana w związku z podpaleniem radiowozu i pożarem komisariatu policji w Lipianach usłyszała kilka zarzutów – przekazała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Prokurator skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na trzy miesiące.

Zatrzymana w piątek przez pyrzycką policję 33-letnia mieszkanka Lipian w sobotę została przesłuchana przez prokuratora. Usłyszała kilka zarzutów.

Główny zarzut to usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów na szkodę Komendy Powiatowej Policji w Lipianach, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzana zamierzała spalić komisariat w Lipianach. Celu nie osiągnęła dzięki szybkiej akcji gaśniczej straży pożarnej.

- Podpaliła nieoznakowany radiowóz wartości ok. 20 tys. zł zaparkowany przy ścianie frontowej, powodując całkowite spalenie pojazdu oraz doprowadziła do rozprzestrzenienia się ognia na frontową elewację budynku komisariatu. Spowodowała jego częściowe uszkodzenie – poinformowała prok. Szozda.

33-latka jest podejrzana także o zabór części wyposażenia radiowozu. Przed jego podpaleniem przywłaszczyła sobie m.in. radio, koło zapasowe, apteczkę i latarki.

Kobieta usłyszała także zarzuty znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności. – Podejrzana podczas zatrzymania była agresywna, znieważała funkcjonariuszy słowami wulgarnymi, uderzała, szarpała, ugryzła funkcjonariuszkę w dłoń w celu wymuszenia na nich zaniechania czynności służbowych – przekazała prok. Szozda.

Dodała, że prokurator pyrzyckiej prokuratury będzie kierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na trzy miesiące.

Do pożaru nieoznakowanego radiowozu w Lipianach (pow. pyrzycki), od którego zajęła się ściana frontowa budynku komisariatu, doszło w nocy z czwartku na piątek. Straż pożarna została zaalarmowana o godz. 4.11. W piątek w związku z podejrzeniem podpalenia została zatrzymana przez policję 33-letnia mieszkanka Lipian. Została od niej pobrana krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie. (PAP)

Komentarze

Lolek
2025-08-17 15:38:35
Katolikom wolno w Polsce wszystko. Nawet palić komisariaty.
@Pan jezus
2025-08-17 13:52:59
On sam był żydem.
Czasami z dupy,
2025-08-17 11:09:29
wzięte oskarżenie jakiegoś głupola doprowadza ludzi prostych , a honorowych do zemsty! Ci nadgorliwi sygnaliści, dawni UB-cy i inne kapusty niech uważają na własne kiszki. Somsiad donosi na somsiada , a ten z ogniem na jego dobra siada i robi z debila dziada ! Uważajta przy goleniu parszywe kapusty !
@Zenek
2025-08-17 08:43:58
Piszesz o ideologii św. Augustyna?
toi
2025-08-17 07:48:21
tak się konczy konkubinat
Do A jak to było?
2025-08-17 07:33:51
Widzisz2025-08-16 19:40:55 , ale facet nauczył ich , że on dzwoni i on im rozkazuje. I tak samo poszli , spalili budkę pod ambasadą , bo minister osobiście wymyślił taką koncepcję .
Zenek
2025-08-17 07:06:33
Ideologia róbtacochceta działa bez względu na płeć
Narodowość
2025-08-17 00:05:27
do cholery tej kobiety, sprawcy podpalenia i kradzieży!
Kobietom tak odbija.
2025-08-16 20:46:58
Czy TERAZ poprawnie będzie, to była usiłwawczyni ??
A jak to było?
2025-08-16 19:40:55
Milicja niech powie jaki był powód tak radykalnych czynów? Za darmo się radiowozów nie pali w państwie z gówna i słomy.
uuuu a może to
2025-08-16 19:08:26
a może to próba obalenia ustroju siłą? albo sabotaż na zlecenie Putina?
Pan Jezus
2025-08-16 18:28:24
jak miał 33 lata , to Go Żydzi powiesili na Krzyżu, bo psuł pejsatym biznes wykazując Ich obłudne życie !

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


