25 lat więzienia za podpalenie bezdomnego

Na 25 lat więzienia zostali skazani bracia P., oskarżeni o to, że podpalili bezdomnego w bloku na ul. Matejki w Szczecinie.

Sędzia Artur Karnacewicz mówił, że sprawa miała charakter procesu poszlakowego. Zwrócił jednak uwagę, że bezdomny, zanim zmarł, zdążył opowiedzieć o tym, co mu się wydarzyło, i że podpaliło go dwóch mężczyzn. Monitoring wykluczył sprawstwo osób spoza bloku, w którym doszło do zbrodni. W mieszkaniu braci P. znaleziono benzynę.

Według sędziego dowody tworzą mocny łańcuch, którego nic nie przerywa.

Wyrok nie jest prawomocny.

Adwokat jednego ze skazanych zapowiedział apelację.

Wkrótce więcej informacji.

(as)