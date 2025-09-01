20 lat temu odsłonięto "Anioła Wolności"

Uroczystości związane z 45. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych miały swoją odsłonę także przy pomniku „Anioła Wolności” na placu Solidarności w Szczecinie.
Poświęcony Ofiarom Grudnia 1970 obiekt odsłonięto 20 lat temu. Udział w uroczystości wziął m.in. dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński, który w jej trakcie otrzymał okolicznościowy medal „za pełną poświęcenia działalność patriotyczną”. Odznaczono także m.in. Mieczysława Jurka, długoletniego szefa "Solidarności" na Pomorzu Zachodnim. Wydarzenia, które odbyły się 30 sierpnia w Szczecinie, zorganizowane zostały przez NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Stowarzyszenie Społeczne Grudzień'70 – Styczeń'71.
(as)