Poniedziałek, 01 września 2025 r. 
20 lat temu odsłonięto "Anioła Wolności" [GALERIA]

Data publikacji: 01 września 2025 r. 21:01
Ostatnia aktualizacja: 01 września 2025 r. 21:01
20 lat temu odsłonięto "Anioła Wolności"
Fot. Piotr Sikora  

Uroczystości związane z 45. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych miały swoją odsłonę także przy pomniku „Anioła Wolności” na placu Solidarności w Szczecinie.

Poświęcony Ofiarom Grudnia 1970 obiekt odsłonięto 20 lat temu. Udział w uroczystości wziął m.in. dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński, który w jej trakcie otrzymał okolicznościowy medal „za pełną poświęcenia działalność patriotyczną”. Odznaczono także m.in. Mieczysława Jurka, długoletniego szefa "Solidarności" na Pomorzu Zachodnim. Wydarzenia, które odbyły się 30 sierpnia w Szczecinie, zorganizowane zostały przez NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Stowarzyszenie Społeczne Grudzień'70 – Styczeń'71.

(as)

