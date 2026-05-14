12 Brygada Zmechanizowana świętuje 30-lecie

Fot. Dariusz Gorajski

Rozpoczynają się obchody 30-lecia 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Jubileuszowe wydarzenia potrwają od 14 do 16 maja i będą okazją do przypomnienia historii jednostki, prezentacji wojskowego sprzętu oraz spotkań mieszkańców z żołnierzami.

Dzisiaj na Uniwersytecie Szczecińskim zaplanowano wykłady poświęcone historii i działalności brygady, projekcję filmu „30 lat 12 Brygady Zmechanizowanej” oraz pokaz sprzętu wojskowego. Tego samego dnia o godz. 18 odbędzie się msza święta w Kościele Garnizonowym w Szczecinie.

Główne uroczystości zaplanowano na 15 maja na placu apelowym 12 Brygady Zmechanizowanej przy al. Wojska Polskiego 250. W programie znalazły się uroczysty apel z okazji święta jednostki, defilada oraz prezentacja sprzętu wojskowego.

Najbardziej otwarty charakter dla mieszkańców będzie miał festyn rodzinny „Dzień Rodziny Wojskowej”, który odbędzie się w sobotę 16 maja w godzinach od 9 do 15 na Strzelnicy Garnizonowej Krzekowo. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym konkursy, zabawy sprawnościowe, występy artystyczne, dmuchańce i malowanie twarzy. W programie znalajdą się także pokazy sprzętu wojskowego, prezentacja zabytkowych samochodów, pokaz działania Wojskowej Straży Pożarnej, bieg „3 mile Dwunastki”, ekstremalny „Dzikobieg” oraz rajd pieszy połączony z grą miejską. Na uczestników czekać będzie również wojskowa grochówka i pieczona kiełbasa.

(dg)

