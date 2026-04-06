​Świąteczny spacer przerwany przez deszcz [GALERIA]

W pierwszy dzień świąt wielu Szczecinian wybrało się na spacer, by oderwać się od suto zastawionych stołów i złapać nieco wiosennego oddechu.

REKLAMA

​Niedzielne przedpołudnie sprzyjało aktywności. Ciepła aura sprawiła, że trawniki i alejki pod platanami na Jasnych Błoniach szybko wypełniły się spacerowiczami. Dla wielu rodzin wspólne wyjście po świątecznym posiłku to już tradycja i najlepszy sposób na spalenie kalorii po wielkanocnych babach czy mazurkach.

​Niestety, świąteczna sielanka na świeżym powietrzu nie trwała długo. Około godziny 14 pogoda gwałtownie się zmieniła i zaczął padać deszcz. Spacerowicze, którzy jeszcze chwilę wcześniej niespiesznie przechadzali się w Parku Kasprowicza, musieli szukać schronienia lub przedwcześnie wracać do domów.©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA