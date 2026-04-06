Para prezydencka złożyła Polakom życzenia wielkanocne [FILM]

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką złożyli w niedzielę Polakom życzenia wielkanocne. Prezydent podkreślił, że Wielkanoc to czas, gdy „głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem”.

W opublikowanym w niedzielę rano nagraniu prezydent stwierdził, że „Chrystus zmartwychwstał i żyje”. Pierwsza dama życzyła, aby „ta radosna nowina napełniła optymizmem i nadzieją wszystkie polskie domy, w naszym kraju i poza jego granicami”.

Nawrocki przytoczył fragment pieśni „Zwycięzca śmierci” i podkreślił, że jej słowami „od pokoleń opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą rozważamy w tych świątecznych dniach”. - Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem – powiedział prezydent.

- Z okazji świąt wielkanocnych życzymy państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością – mówiła małżonka prezydenta-

- Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych świąt – dodał Nawrocki.

W piątek swoje życzenia Polakom przekazał premier Donald Tusk.

(PAP)

