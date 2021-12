Święta Bożego Narodzenia w Nowym Jorku

Choinka w Rockefeller Center, uroczyste wykonanie oratorium "Mesjasz" Jerzego Fryderyka Haendla, balet "Dziadek do orzechów" i neapolitańska szopka w nowojorskim Metropolitan Museum to tylko niektóre z atrakcji kojarzących się z świątecznym Nowym Jorkiem. W tym roku niektóre z nich zostały odwołane z powodu pandemii Covid-19.

Co roku tysiące nowojorczyków i turystów podziwia słynną choinkę, położoną w kompleksie Rockefeller Center na Manhattanie. W tym roku zaprezentowano tam 24-metrowy świerk norweski rozświetlany przez ponad 50 tys. różnokolorowych lampek. Drzewko wieńczy gwiazda firmy Swarovski pokryta trzema milionami kryształków.

Świąteczne występy nie tylko w Carnegie Hall

1 grudnia, podczas uroczystego zapalenia światełek na choince odbył się występ grupy tancerek The Rockettes. W ciągu niemal miesiąca zespół dał również ponad 100 spektakli swojego tradycyjnego programu "The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes". Reszta występów została odwołana z powodu epidemii.

W okresie bożonarodzeniowym Filharmonia Nowojorska tradycyjnie wykonuje oratorium "Mesjasz" Jerzego Fryderyka Haendla. Każdego roku publiczność z aplauzem przyjmuje monumentalny utwór wykorzystujący cytaty z Pisma Świętego. W tym roku koncert odbył się w kościele Riverside na Manhattanie, utwór zagrano pod batutą Jeannette Sorrell.

Na sezon świąteczny Filharmonicy przygotowali też koncert Holiday Brass, który odbył się w audytorium Alice Tully Hall. Zespół New York Philharmonic Brass and Percussion przedstawił program złożony z utworów na instrumenty dęte blaszane, od baroku po współczesność. Uzupełniły go utwory bożonarodzeniowe i chanukowe.

Sala koncertowa Carnegie Hall uczciła sezon świąteczny dwoma programami. Zespół The New York Pops pod kierunkiem Stevena Reineke wraz z laureatką nagrody Tony Laurą Benanti zaprezentował kolędy i utwory współczesnych klasyków.

W wigilijny wieczór w Carnegie Hall koncertuje New York String Orchestra, zespół wybitnych młodych muzyków z całego świata, którzy każdego roku w grudniu spotykają się na seminarium skrzypka Jaimego Laredo. Tym razem program obejmuje utwory m.in. Edwarda Elgara, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Jana Sebastiana Bacha.

Balet, opera i teatr na Boże Narodzenie

Nieodłączną częścią świątecznego krajobrazu Nowego Jorku jest przedstawienie baletu "Dziadek do orzechów" z muzyką Piotra Czajkowskiego w choreografii George'a Balanchine'a. Spektakl po raz pierwszy zaprezentowano w 1954 roku. Po przerwie w graniu widowiska spowodowanej pandemią, zespół New York City Ballet musiał się zmierzyć z nieoczekiwanym problemem. W pomieszczeniu, w którym przechowywano kostiumy wyłączono klimatyzację, przez co zardzewiały zdobiące stroje dzwoneczki. 130 kostiumów musiało zostać uszytych na nowo. Najwięcej kłopotów sprawiło znalezienie odpowiednich materiałów.

Metropolitan Opera prezentuje w okresie świątecznym dwa spektakle, przygotowane z myślą o całych rodzinach - "Kopciuszek" Julesa Masseneta oraz skróconą wersję "Czarodziejskiego fletu" Mozarta.

Położony na Broadwayu Ford's Teathre przygotował "Opowieść wigilijną" na podstawie powieści Karola Dickensa w reżyserii Jose Carrasquillo. Nowa interpretacja oparta jest na słuchowisku radiowym wyreżyserowanym przez Michaela Wilsona.

Od ponad sześciu dekad nowojorskie Metropolitan Museum of Art eksponuje zabytkową, barokową szopkę neapolitańską. Kompozycja składa się z 233 figur.

Z powodu pandemii Covid-19 uczestnicy większości świątecznych wydarzeń kulturalnych w Nowym Jorku muszą przedstawiać certyfikaty szczepień i nosić maseczki.

